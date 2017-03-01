З 1 квітня вартість проїзду у Чернівцях може зрости до 4 гривень

З 1 квітня вартість проїзду у міському пасажирському автотранспорті становитиме 4 гривні, якщо перевізники дотримуватимуться вимог договорів. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Тимчасовий тариф на проїзд у міському пасажирському автотранспорті у розмірі 4 грн. за 1 поїздку 14 березня встановив виконавчий комітет міської ради.
Зазначений тариф діятиме у Чернівцях з 1 квітня у разі, якщо перевізники забезпечать виконання умов договору на право перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, будуть дотримуватися графіків руху та нададуть департаменту ЖКГ міської ради доступ до даних своїх GPS-трекерів для оприлюднення їх в он-лайн режимі для зручності чернівчан. Станом на 14 березня окремі перевізники вже надають чернівчанам вільний доступ до своїх баз даних на сайті http://trans-gps.cv.ua/
Дотримання перевізником умов договору перевірятимуть рейдові групи, до складу яких залучать громадських активістів, чернівчан. Рейдові групи формує департамент ЖКГ міської ради.
Окрім того, в силі залишається рішення про дострокове розірвання з 1 квітня ц.р. угод з тими перевізниками, які вдалися до самовільного скорочення кількості автобусів на маршруті, інших порушень договірних зобов’язань. З перевізниками, де рейдові групи виявлять порушення договорів, тимчасові угоди на обслуговування маршрутів з 1 квітня не укладатимуться.
В тимчасових договорах буде посилено відповідальність перевізників за виконання умов договору, забезпечення належної якості послуг. Зокрема, буде передбачено застосування штрафних санкцій за кожне виявлене порушення.
Перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському громадському транспорті на 17 діючих соціальних маршрутах, залишається без змін. Громадські слухання щодо зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті відбудуться 23 березня о 18.00
в приміщенні департаменту ЖКГ міської ради. На них проаналізують розрахунки перевізників, які надані для запровадження економічно обґрунтованого тарифу. За результатами громадських слухань буде зроблено висновок про розмір обґрунтованого тарифу на проїзд в тролейбусах та автобусах у Чернівцях та спрямовано рекомендації виконавчому комітету міської ради щодо його затвердження.