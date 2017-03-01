Голова Чернівецької облради Іван Мунтян відмовлявся прийти вночі до активістів

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Голова Чернівецької облради Іван Мунтян відмовлявся прийти вночі до активістів
Сьогодні, 10:26 / Коментарів: 0
Близько 12 ночі під стінами обласної ради почався протест проти зупинення та розгону блокади яка зупиняла торгівлю з окупованими територіями.
Керівники області та міста враз зникли у невідомих напрямках. Ні голови ОДА Фищука, ні голови облради Мунтяна, ні його заступників Мельничука і Маковецької неможливо почути і побачити. Не забуваймо, що вони ще й окрім керівництва в облраді керують пртійними організаціями Батьківщини, Свободи і ЗПУ Оляга Ляшка. Їхні колеги по всій Україні першими вийшли на захист блокади "торгівлі на крові". А у Чернівцях ці партійці сховалися ніби щурі у дучки. Тільки десь коло опівночі мені вдалося зателефонувати голові облради Іванові Мунтяну
Я ще не встиг слова Іванові сказати як він мене назвав провокатором. Так і сказав:"Ти провокатор, а я патріот". Далі говорив про все тільки не про головне. До речі, таку манеру спілкування у голови я помітив недавно А саме з того часу, коли він приїхав з молитовного сніданку в США. Хто там його цьому вчив і чому він так себе поводить, поки не відомо. Але видно, що щось уже з чоловіком сталося. Бо через якийсь час Мунтян прийшов до людей. І сказав, що він нічого такого не говорив. Не встиг півень прокукурікати, я Іван ще тричі вбрехав. Він сказав, що сесію скличе на 6 ранку. Не скликав. Казав, що депутатів всіх повідомить. Не всіх повідомив, Казав, що з людьми цілу ніч просидить. А пішов відразу коли ТБ і преса пішла до міськради на сесію.