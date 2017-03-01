"Ми ще на один крок стали далі від Росії" -Петро Кобевко

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
"Ми ще на один крок стали далі від Росії" -Петро Кобевко
Сьогодні, 09:58 / Коментарів: 0
депутати Чернівецької обласної ради та міської радим офіційно визнали АТО – війною, блокаду підтримали, торгівлю з Росією засудили, а В’ячеслава Амброськіна, Арсена Авакова та Віталія Малікова вимагають звільнити з роботи.