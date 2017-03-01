Народний депутат України Іван Рибак у мережі ФБ пише:
-ВАЖЛИВО!
Сьогодні Верховна Раада України підтримала включення до порядку денного проекту Закону "Про громадянство України". Цим законопроектом пропонується внести в Закон норми щодо удосконалення механізму припинення громадянства України у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, а також запобігання випадкам подвійного громадянства осіб, які набувають громадянство України. Реалії на сході України показують, що подвійне громадянства це загроза національній безпеці. Маю надію, що ВР найближчим часом підтримає цей законопроект.