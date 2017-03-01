Дбайливе ставлення до учасників АТО – в пріоритеті пенсійної служби краю

Щоб допомогти військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час АТО в реалізації права на пенсійне забезпечення в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області діє практика постійного та систематичного інформування щодо призначення пенсій такій особливій категорій громадян. А також фахівці пенсійної служби краю надають допомогу в підготовці необхідних документів для призначення пенсій - повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.



З метою реалізації пенсійного права військовослужбовців, які брали або беруть участь в антитерористичній операції, відповідно до чинного законодавстві, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області діє практика постійного та систематичного інформування громадян про питання щодо призначення пенсій по інвалідності учасникам АТО, в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО, надається допомога у підготовці необхідних документів для призначення пенсій.



З початку проведення бойових дій 112 військовослужбовцям призначено пенсію по інвалідності, яка пов’язана з участю в АТО. Не залишаємо напризволяще й тих, хто втратив рідну людину на полі бою. З початку року 151 члену сім’ї 62 загиблих призначено пенсії у разі втрати годувальника, середній розмір якої становить 2925,15 грн.



Працівники органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області вдячні героям, що виборюють для нас мирне майбутнє! Тому й надалі робитимуть усе від них залежне, аби виплата пенсій для цих категорій громадян проводилася вчасно та в повному обсязі.



