Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Ще 20 лютого депутат Ольга Кобевко звернулася до керівника облради аби провести позачергову сесію для підтриманя блокади торгівлі на крові на Донбасі. А також на Буковині зупинити захланного українофоба Бабакова, який приватизував наше обленерго. Голова Мунтян і його заступники Мельничук та Маковецька довго відмовчувалися. Вони сесію не збирали. Аж поки не вибухнуло на Сході.
13 березня поліція і СБУ з тітушками пролили кров блокадників у Торецьку. Вже через лічені години по всій Україні воїни АТО, волонтери і добровольці увійшли до органів влади і змусили депутатів провести сесії. Як не впирався Іван Мунтян, ніц вдіяти не міг. Він призначив сесію на 6 годину ранку. Напевне, розумів, що депутати не зійдуться.
Але Іван прорахувався. Активісти самі обдзвонили депутатів і попросили їх приїхати у Чернівці на 10 годину ранку. Хто не хотів, до того прийшли додому і дуже просили. І вони приїхали. Уже на десяту годину було 33 депутати. Якраз кворум. Потім прибули ще. І стало 37.
Депутати голосували всі як один. І прийняли необхідні рішення. Їх сформували з кілька проектів.