Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії більше двох мільйонів

Упродовж двох місяців цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 2,1 млн. грн., що на 43,7 тис. грн. більше, ніж торік.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII з 1 січня 2017 року скасовано обов’язок власників ліцензій на роздрібну торгівлю подавати щомісячний звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів (відповідних уточнень зазнала ч. 3 ст. 16 Закону № 481).



Водночас передбачено: штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

