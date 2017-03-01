Законодавчі новації для платників акцизного податку

Чернівецька ОДПІ звертає увагу на зміни у законодавстві у частині акцизного податку, що запроваджені Законами України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».



Зокрема, з 01.01.2017 з метою оподаткування акцизним податком реалізацією пального не вважають операції з продажу пального у споживчій тарі до 2 л (включно). Таке нововведення не поширюється на виробників пального (пп. 14.1.212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Тож, суб’єкти господарювання, які реалізують пальне у споживчій тарі до 2 л включно (крім виробників такого пального), не є платниками акцизного податку з реалізації пального.



До осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 л, не застосовують штрафних санкцій за здійснення таких операцій без реєстрації платниками акцизного податку і за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них. Зазначені штрафні санкції не застосовують із дати виникнення зобов’язання щодо реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального (п. 20-1 підр. 10 розд. ХХ ПКУ).



Окрім того, з 01.01.2017 скасовано роздрібний акцизний податок з пального, так як його перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачують виробники й імпортери.



Детальніше ця та інша інформація у листі ДФС України від 08.02.2017 №3080/7/99-99-12-03-03-17 за електронним посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/71260.html.



