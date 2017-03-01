За дарунок або спадок – сплатіть податок

Чернівецька ОДПІ нагадує, що громадянам, які у 2016 році отримували доходи в результаті прийняття ними у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, необхідно подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.



Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%.



За нульовою ставкою оподатковується, зокрема, вартість власності, отриманої від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).



Ставка 5% застосовується для будь-якого майна, отриманого від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення.



Якщо ж спадщину отримує спадкоємець від спадкодавця-нерезидента або спадкоємець-нерезидент від спадкодавця-резидента, ставка податку становить 18%.

У податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за одною із вказаних ставок та військового збору 1,5%.



Громадяни, які одержали дохід у вигляді спадщини чи подарунку, котрий оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.



Останній день подання декларації за 2016 рік для громадян, які зобов’язані подати декларації – 3 травня 2017 року.

