У Чернівцях пройде тиждень «Видавництва Старого Лева» (програма)

З 22 по 25 березня у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва».



Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.



«У Чернівцях ми організовуємо кілька зустрічей з письменниками «Видавництва Старого Лева», – розповідає головна редакторка і співзасновниця видавництва, поетеса Мар’яна Савка. – Зокрема, з Павлом Коробчуком і Павлом Вольвачем, книги яких нещодавно вийшли у нас друком, з чернівчанкою Валерією Чорней, роман якої став одним із найпотужніших дебютів минулого року. Я так само матиму зустріч з чернівчанами – адже є чим поділитися з читачами однієї з найважливіших для нас культурних спільнот країни».



ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:



22 березня, 19:00 – поетичні читання з Мар’яною Савкою. Ведучий Олександр Бойченко.



23 березня, 19:00 – презентація роману Павла Вольвача «Сни неофіта». Модератор – Світлана Кирилюк.



24 березня, 19:00 – презентація роману Валерії Чорней «Яблуко в тайстрі». Модератор – Лілія Шутяк.



25 березня, 17:00 – презентація поетичної збірки Павла Коробчука «Хвоя». Модератор – Валерія Чорней.



Під час презентацій ви також зможете придбати книжки.



Вхід на всі заходи вільний. Після їхнього завершення запрошуємо на неформальне спілкування за кавою.