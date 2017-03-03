Назад дороги немає (відкритий лист-звернення до президента України)

Відкритий лист-звернення до президента України Порошенка П.О., українця і екс-президента Грузії Саакашвілі М.Н. та всіх, без винятку, перших осіб держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки та створення умов для перспективного, процвітаючого розвитку України після знищення нашою державою надпотужного ядерного потенціалу в світі
(Для того, щоб цей лист-звернення запрацював належним чином, став інструментом для негайного прийняття нормальних, потрібних рішень для України та всього цивілізованого світу, реально-прагматичного розвитку подій, стимулом з позитивним, універсальним результатом, - прошу всі, без виключення, українські та світові засоби масової інформації розтиражувати його, разом з текстом Будапештського меморандуму, в такій необмеженій кількості, щоб не залишити байдужими до цієї ситуації землян кожної оселі, кожного помешкання всієї найпрекраснішої планети по імені - Земля.)
Перш за все звертаюсь до президента України Петра Олексійовича Порошенка, який більшістю українського народу був, в першому ж турі, обраний президентом, поклявся служити українському народу і пообіцяв виконати цілий перелік довгоочікуваних народом України перспективних змін на краще.
Я не хочу загострювати свою увагу на тому, чому рівень життя переважної більшості громадян України став, як мінімум, на порядок нижчим, ніж до революції гідності і не хочу педалювати компроматами, в яких занурюють президента України не те що по шию, а вже з головою, щоб в першу чергу зробити "камікадзе" самого Петра Олексійовича Порошенка, як заручника цієї ж системи політичного шахрайства, брехні, корупції і по-суті системи самознищення, державного суїциду, камікадзе чи державного харакірі...
Я про те, як розірвати замкнуте коло ганьби та самознищення, в якому знаходиться Україна і в яке так, чи інакше втягнута вся світова спільнота... Я тільки про позитиви, перспективу та вихід, яких вже давно очікує не тільки український народ, а й увесь нормальний цивілізований світ... Це не якийсь емоційний каприз, політичний піар-хід, чи психо-фізична параноя, - це саме життя земної цивілізації вимагає окреслити перспективні орієнтири та загальний алгоритм дії як для України зокрема, так і для всього світу в цілому...
Як кажуть все геніальне робиться дуже просто і майже непомітно...Тому, Петре Олексійовичу, вже після двох українських революцій,- все-таки не обирайте шлях Каддафі, Чау-шеску, Хусейна чи їм подібних, або ж попередника Віктора Федоровича. Ви прекрасно усвідомлюєте, що ситуація не проста, а точніше те, що Ви і всі ми разом з Вами, - вже знаходимся в стані піке, стрімко впали і падаємо вниз - це вже дуже поганий фактаж, - і часу обмаль...
Отож висновок - у нас, Петре Олексійовичу разом зі всією Україною є поганий і для де-кого навіть шоковий варіант виходу з піке, а є ще гірший варіант для Вас і всіх нас разом взятих - це спільне самогубство, повне знищення держави а також політичне та фізичне знищення керівника-самодура, зробившого такий безглуздий вибір масового суїциду, який, як відомо, в християнстві, - є найбільшим з усіх гріхів навіть для окремої людини, а що тоді говорити, коли мова іде про 40-міліонну країну...
А тепер з позитиву, який Ви, Петре Олексійовичу, вже зробили і який є не просто заслугою, а героїзмом з Вашого боку, тому що це надає можливість як Вам, особисто, так і всьому українському народу та державі обрати не самий гірший, а досить неприємний для де-кого - варіант шокового виходу з піке. Ваш героїзм, Петре Олексійовичу, в тому, що Ви без всяких зволікань дали українське громадянство реальному супер-реформатору Грузії, екс-президенту Грузії Михайлу Ніколозовичу Саакашвілі. Саме Ви це зробили, а не хтось інший і саме Ви цим власним рішенням та проявом політичної волі дали зелене світло не тільки існуванню України, як держави, а й проявили надзвичайну мудрість, далекоглядність та інтуіцію, коли так рішуче діяли надавши громадянство талановитому, гідному і невгамовному суперреформатору, - Саакашвілі М.Н. Звісно Україна - це не копія маленької Грузії, звісно Михайла Ніколозовича Ваше найближче оточення намагалось принижувати любими засобами, називаючи його "гастролером", "бу-бу-бу-бу-бу" з нервовими зривами на засіданнях владної верхівки, перекриванням кисню в засобах масової інформації і т.д. і т.п., - але тим не менше...
Перший крок зроблено, - назад дороги немає і життя(саме життя) диктує Україні і нам з Вами робити другий, третій і незлічений крок в дусі справжнього реформаторства. Це не Саакашвілі Ваше недолуге оточення намагалось знищити і принизити, - воно намагалось принизити і знищити Вас, особисто, і всю Україну, - воно намагалось загнати в глухий кут саме Вас, особисто, і всю Україну, - воно перекривало кисень в засобах масової інформації не Саакашвілі і всьому українському народу, а в першу чергу саме Вам, особисто, - намагаючись в кінці кінців саме Вас, особисто, і весь український народ зробити камікадзе, самогубцями, самодурами і т.д. і т.п... Але ми, з Вами, Петре Олексійовичу, не з тих, кого можна зробити самодурами, самогубцями, камікадзе і т.п., - ми, коли це потрібно, прекрасно показуєм витривалість і терпіння; прекрасно тримаєм паузу і чекаєм момент, коли стане потрібним запускати годинниковий механізм, повертаючи час для брехунів і злодіїв у зворотньому напрямку; блискуче знаєм час, коли після того, як сказано "А", - вже можна сказати і "Б", і "В"... і "Слава Україні"... З нами, Петре Олексійовичу, - Бог, - тому що 52% голосів після однотурових президентських виборів, це міліони українців. а їх сумарна совість - це вже Божа Воля.
І саме ця Воля Божа надихнула Вас надати громадянство Михайлу Ніколозовичу Саакашвілі....
Тепер вже до українця, екс-президента Грузії і суперреформатора Грузії Михайла Ніколозовича Саакашвілі... Як я вже висловлювався: "Україна - це не копія маленької Грузії", тому є маленькі нюанси і деякі незручності в тому плані, що Вас, Михайле Ніколозовичу, сприймають всі брехуни зі злодіями владної верхівки не на ура і не без палиць в колеса... Крім того у Вас з президентом Порошенком П.О. виникли непорозуміння і Ви вже майже на грані того, щоб назавжди побити горщики, але разом з тим я вважаю Вам обом вистачить мудрості зрозуміти, що від Ваших особистих стосунків залежить не тільки доля України, як держави, а й доля та стосунки всієї світової спільноти. Тому Ваші особисті стосунки і стосунки всієї світової спільноти мають бути саме такими, щоб від них виграли всі, без винятку... Якщо скажете, що це неможливо і хтось повинен визнати свою поразку, - тоді я ще раз скажу, що ситуація, а вірніше життя диктує один-єдиний варіант, а саме, - щоб Ви, разом з Петром Олексійовичем, були задоволені цією розвязкою надскладного і разом з тим досить простого питання. Підійміться обоє чуть вище, залишіть непотріб і все стане ясним, як білий день, - перспектива покажеться не, як маленький промінець вдалині, а засяє, як сонце в зеніті, та ще й на екваторі...
Далі хочеться звернутись до підписантів Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки та створення умов для перспективного, процвітаючого розвитку України після знищення нашою державою надпотужного ядерного потенціалу в світі...
Ау, - це що була підписана якась міждержавна світова дурниця під назвою меморандум? Хто підписував цей суперважливий у всьому світі документ, якому по значенню, важливості і неповторності взагалі немає рівних в світі? Юридичні баламути, ви що взагалі збожеволіли, коли допускаєте балаканину на тему, що вказаний меморандум не має юридичної сили і таким чином зі своїм юридичним маразмом намагаєтесь поставити під загрозу існування такої планети, як Земля? Тільки юридичні дегенерати, продявші душу дідьку, можуть дозволити собі таке божевільне словоблуддя... Отямтесь, - не втрачайте залишки людської гідності!
Зі сказаного однозначно випливає, що досить всім світом робити ставку на божевілля, ганьбити самих себе і держави, які Ви представляли, чи представляєте, як правонаступники... Тут ситуація, як кажуть не тільки козі зрозуміла, а й цапу очевидна, - тому, з прапором в руках, настав час виправлятись, не провокуючи весь світ на самознищення, - нахабно брязкаючи зброєю і бравуючи потужністю ядерного потенціалу, який немов би здатен перетворити в радіоактивний попіл всю планету під назвою Земля...
Дякую за увагу, розуміння і небайдужість.
Український виборець і миротворець Віктор Соломонович Френд.
Слава Україні!
03.03.2017р.