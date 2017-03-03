Назад дороги немає (відкритий лист-звернення до президента України)

(Для того, щоб цей лист-звернення запрацював належним чином, став інструментом для негайного прийняття нормальних, потрібних рішень для України та всього цивілізованого світу, реально-прагматичного розвитку подій, стимулом з позитивним, універсальним результатом, - прошу всі, без виключення, українські та світові засоби масової інформації розтиражувати його, разом з текстом Будапештського меморандуму, в такій необмеженій кількості, щоб не залишити байдужими до цієї ситуації землян кожної оселі, кожного помешкання всієї найпрекраснішої планети по імені - Земля.)

Перш за все звертаюсь до президента України Петра Олексійовича Порошенка, який більшістю українського народу був, в першому ж турі, обраний президентом, поклявся служити українському народу і пообіцяв виконати цілий перелік довгоочікуваних народом України перспективних змін на краще.Я не хочу загострювати свою увагу на тому, чому рівень життя переважної більшості громадян України став, як мінімум, на порядок нижчим, ніж до революції гідності і не хочу педалювати компроматами, в яких занурюють президента України не те що по шию, а вже з головою, щоб в першу чергу зробити "камікадзе" самого Петра Олексійовича Порошенка, як заручника цієї ж системи політичного шахрайства, брехні, корупції і по-суті системи самознищення, державного суїциду, камікадзе чи державного харакірі...Я про те, як розірвати замкнуте коло ганьби та самознищення, в якому знаходиться Україна і в яке так, чи інакше втягнута вся світова спільнота... Я тільки про позитиви, перспективу та вихід, яких вже давно очікує не тільки український народ, а й увесь нормальний цивілізований світ... Це не якийсь емоційний каприз, політичний піар-хід, чи психо-фізична параноя, - це саме життя земної цивілізації вимагає окреслити перспективні орієнтири та загальний алгоритм дії як для України зокрема, так і для всього світу в цілому...Як кажуть все геніальне робиться дуже просто і майже непомітно...Тому, Петре Олексійовичу, вже після двох українських революцій,- все-таки не обирайте шлях Каддафі, Чау-шеску, Хусейна чи їм подібних, або ж попередника Віктора Федоровича. Ви прекрасно усвідомлюєте, що ситуація не проста, а точніше те, що Ви і всі ми разом з Вами, - вже знаходимся в стані піке, стрімко впали і падаємо вниз - це вже дуже поганий фактаж, - і часу обмаль...Отож висновок - у нас, Петре Олексійовичу разом зі всією Україною є поганий і для де-кого навіть шоковий варіант виходу з піке, а є ще гірший варіант для Вас і всіх нас разом взятих - це спільне самогубство, повне знищення держави а також політичне та фізичне знищення керівника-самодура, зробившого такий безглуздий вибір масового суїциду, який, як відомо, в християнстві, - є найбільшим з усіх гріхів навіть для окремої людини, а що тоді говорити, коли мова іде про 40-міліонну країну...А тепер з позитиву, який Ви, Петре Олексійовичу, вже зробили і який є не просто заслугою, а героїзмом з Вашого боку, тому що це надає можливість як Вам, особисто, так і всьому українському народу та державі обрати не самий гірший, а досить неприємний для де-кого - варіант шокового виходу з піке. Ваш героїзм, Петре Олексійовичу, в тому, що Ви без всяких зволікань дали українське громадянство реальному супер-реформатору Грузії, екс-президенту Грузії Михайлу Ніколозовичу Саакашвілі. Саме Ви це зробили, а не хтось інший і саме Ви цим власним рішенням та проявом політичної волі дали зелене світло не тільки існуванню України, як держави, а й проявили надзвичайну мудрість, далекоглядність та інтуіцію, коли так рішуче діяли надавши громадянство талановитому, гідному і невгамовному суперреформатору, - Саакашвілі М.Н. Звісно Україна - це не копія маленької Грузії, звісно Михайла Ніколозовича Ваше найближче оточення намагалось принижувати любими засобами, називаючи його "гастролером", "бу-бу-бу-бу-бу" з нервовими зривами на засіданнях владної верхівки, перекриванням кисню в засобах масової інформації і т.д. і т.п., - але тим не менше...Перший крок зроблено, - назад дороги немає і життя(саме життя) диктує Україні і нам з Вами робити другий, третій і незлічений крок в дусі справжнього реформаторства. Це не Саакашвілі Ваше недолуге оточення намагалось знищити і принизити, - воно намагалось принизити і знищити Вас, особисто, і всю Україну, - воно намагалось загнати в глухий кут саме Вас, особисто, і всю Україну, - воно перекривало кисень в засобах масової інформації не Саакашвілі і всьому українському народу, а в першу чергу саме Вам, особисто, - намагаючись в кінці кінців саме Вас, особисто, і весь український народ зробити камікадзе, самогубцями, самодурами і т.д. і т.п... Але ми, з Вами, Петре Олексійовичу, не з тих, кого можна зробити самодурами, самогубцями, камікадзе і т.п., - ми, коли це потрібно, прекрасно показуєм витривалість і терпіння; прекрасно тримаєм паузу і чекаєм момент, коли стане потрібним запускати годинниковий механізм, повертаючи час для брехунів і злодіїв у зворотньому напрямку; блискуче знаєм час, коли після того, як сказано "А", - вже можна сказати і "Б", і "В"... і "Слава Україні"... З нами, Петре Олексійовичу, - Бог, - тому що 52% голосів після однотурових президентських виборів, це міліони українців. а їх сумарна совість - це вже Божа Воля.І саме ця Воля Божа надихнула Вас надати громадянство Михайлу Ніколозовичу Саакашвілі....Тепер вже до українця, екс-президента Грузії і суперреформатора Грузії Михайла Ніколозовича Саакашвілі... Як я вже висловлювався: "Україна - це не копія маленької Грузії", тому є маленькі нюанси і деякі незручності в тому плані, що Вас, Михайле Ніколозовичу, сприймають всі брехуни зі злодіями владної верхівки не на ура і не без палиць в колеса... Крім того у Вас з президентом Порошенком П.О. виникли непорозуміння і Ви вже майже на грані того, щоб назавжди побити горщики, але разом з тим я вважаю Вам обом вистачить мудрості зрозуміти, що від Ваших особистих стосунків залежить не тільки доля України, як держави, а й доля та стосунки всієї світової спільноти. Тому Ваші особисті стосунки і стосунки всієї світової спільноти мають бути саме такими, щоб від них виграли всі, без винятку... Якщо скажете, що це неможливо і хтось повинен визнати свою поразку, - тоді я ще раз скажу, що ситуація, а вірніше життя диктує один-єдиний варіант, а саме, - щоб Ви, разом з Петром Олексійовичем, були задоволені цією розвязкою надскладного і разом з тим досить простого питання. Підійміться обоє чуть вище, залишіть непотріб і все стане ясним, як білий день, - перспектива покажеться не, як маленький промінець вдалині, а засяє, як сонце в зеніті, та ще й на екваторі...Далі хочеться звернутись до підписантів Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки та створення умов для перспективного, процвітаючого розвитку України після знищення нашою державою надпотужного ядерного потенціалу в світі...Ау, - це що була підписана якась міждержавна світова дурниця під назвою меморандум? Хто підписував цей суперважливий у всьому світі документ, якому по значенню, важливості і неповторності взагалі немає рівних в світі? Юридичні баламути, ви що взагалі збожеволіли, коли допускаєте балаканину на тему, що вказаний меморандум не має юридичної сили і таким чином зі своїм юридичним маразмом намагаєтесь поставити під загрозу існування такої планети, як Земля? Тільки юридичні дегенерати, продявші душу дідьку, можуть дозволити собі таке божевільне словоблуддя... Отямтесь, - не втрачайте залишки людської гідності!Зі сказаного однозначно випливає, що досить всім світом робити ставку на божевілля, ганьбити самих себе і держави, які Ви представляли, чи представляєте, як правонаступники... Тут ситуація, як кажуть не тільки козі зрозуміла, а й цапу очевидна, - тому, з прапором в руках, настав час виправлятись, не провокуючи весь світ на самознищення, - нахабно брязкаючи зброєю і бравуючи потужністю ядерного потенціалу, який немов би здатен перетворити в радіоактивний попіл всю планету під назвою Земля...Дякую за увагу, розуміння і небайдужість.Український виборець і миротворець Віктор Соломонович Френд.Слава Україні!03.03.2017р.