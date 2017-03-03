Назад дороги немає (відкритий лист-звернення до президента України)

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
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14 березня о 14.30
у сесійній залі міської ради відбудеться позачергова сесія міської ради.
14 березня о 18.00
у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Назад дороги немає (відкритий лист-звернення до президента України)

Сьогодні, 13:04 / Коментарів: 0
Назад дороги немає (відкритий лист-звернення до президента України)Відкритий лист-звернення до президента України Порошенка П.О., українця і екс-президента Грузії Саакашвілі М.Н. та всіх, без винятку, перших осіб держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки та створення умов для перспективного, процвітаючого розвитку України після знищення нашою державою надпотужного ядерного потенціалу в світі

(Для того, щоб цей лист-звернення запрацював належним чином, став інструментом для негайного прийняття нормальних, потрібних рішень для України та всього цивілізованого світу, реально-прагматичного розвитку подій, стимулом з позитивним, універсальним результатом, - прошу всі, без виключення, українські та світові засоби масової інформації розтиражувати його, разом з текстом Будапештського меморандуму, в такій необмеженій кількості, щоб не залишити байдужими до цієї ситуації землян кожної оселі, кожного помешкання всієї найпрекраснішої планети по імені - Земля.)



Перш за все звертаюсь до президента України Петра Олексійовича Порошенка, який більшістю українського народу був, в першому ж турі, обраний президентом, поклявся служити українському народу і пообіцяв виконати цілий перелік довгоочікуваних народом України перспективних змін на краще.
Я не хочу загострювати свою увагу на тому, чому рівень життя переважної більшості громадян України став, як мінімум, на порядок нижчим, ніж до революції гідності і не хочу педалювати компроматами, в яких занурюють президента України не те що по шию, а вже з головою, щоб в першу чергу зробити "камікадзе" самого Петра Олексійовича Порошенка, як заручника цієї ж системи політичного шахрайства, брехні, корупції і по-суті системи самознищення, державного суїциду, камікадзе чи державного харакірі...

Я про те, як розірвати замкнуте коло ганьби та самознищення, в якому знаходиться Україна і в яке так, чи інакше втягнута вся світова спільнота... Я тільки про позитиви, перспективу та вихід, яких вже давно очікує не тільки український народ, а й увесь нормальний цивілізований світ... Це не якийсь емоційний каприз, політичний піар-хід, чи психо-фізична параноя, - це саме життя земної цивілізації вимагає окреслити перспективні орієнтири та загальний алгоритм дії як для України зокрема, так і для всього світу в цілому...

Як кажуть все геніальне робиться дуже просто і майже непомітно...Тому, Петре Олексійовичу, вже після двох українських революцій,- все-таки не обирайте шлях Каддафі, Чау-шеску, Хусейна чи їм подібних, або ж попередника Віктора Федоровича. Ви прекрасно усвідомлюєте, що ситуація не проста, а точніше те, що Ви і всі ми разом з Вами, - вже знаходимся в стані піке, стрімко впали і падаємо вниз - це вже дуже поганий фактаж, - і часу обмаль...
Отож висновок - у нас, Петре Олексійовичу разом зі всією Україною є поганий і для де-кого навіть шоковий варіант виходу з піке, а є ще гірший варіант для Вас і всіх нас разом взятих - це спільне самогубство, повне знищення держави а також політичне та фізичне знищення керівника-самодура, зробившого такий безглуздий вибір масового суїциду, який, як відомо, в християнстві, - є найбільшим з усіх гріхів навіть для окремої людини, а що тоді говорити, коли мова іде про 40-міліонну країну...

А тепер з позитиву, який Ви, Петре Олексійовичу, вже зробили і який є не просто заслугою, а героїзмом з Вашого боку, тому що це надає можливість як Вам, особисто, так і всьому українському народу та державі обрати не самий гірший, а досить неприємний для де-кого - варіант шокового виходу з піке. Ваш героїзм, Петре Олексійовичу, в тому, що Ви без всяких зволікань дали українське громадянство реальному супер-реформатору Грузії, екс-президенту Грузії Михайлу Ніколозовичу Саакашвілі. Саме Ви це зробили, а не хтось інший і саме Ви цим власним рішенням та проявом політичної волі дали зелене світло не тільки існуванню України, як держави, а й проявили надзвичайну мудрість, далекоглядність та інтуіцію, коли так рішуче діяли надавши громадянство талановитому, гідному і невгамовному суперреформатору, - Саакашвілі М.Н. Звісно Україна - це не копія маленької Грузії, звісно Михайла Ніколозовича Ваше найближче оточення намагалось принижувати любими засобами, називаючи його "гастролером", "бу-бу-бу-бу-бу" з нервовими зривами на засіданнях владної верхівки, перекриванням кисню в засобах масової інформації і т.д. і т.п., - але тим не менше...

Перший крок зроблено, - назад дороги немає і життя(саме життя) диктує Україні і нам з Вами робити другий, третій і незлічений крок в дусі справжнього реформаторства. Це не Саакашвілі Ваше недолуге оточення намагалось знищити і принизити, - воно намагалось принизити і знищити Вас, особисто, і всю Україну, - воно намагалось загнати в глухий кут саме Вас, особисто, і всю Україну, - воно перекривало кисень в засобах масової інформації не Саакашвілі і всьому українському народу, а в першу чергу саме Вам, особисто, - намагаючись в кінці кінців саме Вас, особисто, і весь український народ зробити камікадзе, самогубцями, самодурами і т.д. і т.п... Але ми, з Вами, Петре Олексійовичу, не з тих, кого можна зробити самодурами, самогубцями, камікадзе і т.п., - ми, коли це потрібно, прекрасно показуєм витривалість і терпіння; прекрасно тримаєм паузу і чекаєм момент, коли стане потрібним запускати годинниковий механізм, повертаючи час для брехунів і злодіїв у зворотньому напрямку; блискуче знаєм час, коли після того, як сказано "А", - вже можна сказати і "Б", і "В"... і "Слава Україні"... З нами, Петре Олексійовичу, - Бог, - тому що 52% голосів після однотурових президентських виборів, це міліони українців. а їх сумарна совість - це вже Божа Воля.

І саме ця Воля Божа надихнула Вас надати громадянство Михайлу Ніколозовичу Саакашвілі....

Тепер вже до українця, екс-президента Грузії і суперреформатора Грузії Михайла Ніколозовича Саакашвілі... Як я вже висловлювався: "Україна - це не копія маленької Грузії", тому є маленькі нюанси і деякі незручності в тому плані, що Вас, Михайле Ніколозовичу, сприймають всі брехуни зі злодіями владної верхівки не на ура і не без палиць в колеса... Крім того у Вас з президентом Порошенком П.О. виникли непорозуміння і Ви вже майже на грані того, щоб назавжди побити горщики, але разом з тим я вважаю Вам обом вистачить мудрості зрозуміти, що від Ваших особистих стосунків залежить не тільки доля України, як держави, а й доля та стосунки всієї світової спільноти. Тому Ваші особисті стосунки і стосунки всієї світової спільноти мають бути саме такими, щоб від них виграли всі, без винятку... Якщо скажете, що це неможливо і хтось повинен визнати свою поразку, - тоді я ще раз скажу, що ситуація, а вірніше життя диктує один-єдиний варіант, а саме, - щоб Ви, разом з Петром Олексійовичем, були задоволені цією розвязкою надскладного і разом з тим досить простого питання. Підійміться обоє чуть вище, залишіть непотріб і все стане ясним, як білий день, - перспектива покажеться не, як маленький промінець вдалині, а засяє, як сонце в зеніті, та ще й на екваторі...

Далі хочеться звернутись до підписантів Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки та створення умов для перспективного, процвітаючого розвитку України після знищення нашою державою надпотужного ядерного потенціалу в світі...

Ау, - це що була підписана якась міждержавна світова дурниця під назвою меморандум? Хто підписував цей суперважливий у всьому світі документ, якому по значенню, важливості і неповторності взагалі немає рівних в світі? Юридичні баламути, ви що взагалі збожеволіли, коли допускаєте балаканину на тему, що вказаний меморандум не має юридичної сили і таким чином зі своїм юридичним маразмом намагаєтесь поставити під загрозу існування такої планети, як Земля? Тільки юридичні дегенерати, продявші душу дідьку, можуть дозволити собі таке божевільне словоблуддя... Отямтесь, - не втрачайте залишки людської гідності!

Зі сказаного однозначно випливає, що досить всім світом робити ставку на божевілля, ганьбити самих себе і держави, які Ви представляли, чи представляєте, як правонаступники... Тут ситуація, як кажуть не тільки козі зрозуміла, а й цапу очевидна, - тому, з прапором в руках, настав час виправлятись, не провокуючи весь світ на самознищення, - нахабно брязкаючи зброєю і бравуючи потужністю ядерного потенціалу, який немов би здатен перетворити в радіоактивний попіл всю планету під назвою Земля...



Дякую за увагу, розуміння і небайдужість.
Український виборець і миротворець Віктор Соломонович Френд.
Слава Україні!


03.03.2017р.
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