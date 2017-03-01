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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
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в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
14 березня о 14.30
у сесійній залі міської ради відбудеться позачергова сесія міської ради.
14 березня о 18.00
у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Насіров уже в тюрмі. А у Чернівцях ще досі судяться

Сьогодні, 11:41 / Коментарів: 1
Майже рік триває справа Сеничака проти Насірова. Головний фіскал України (читай «головний злодій») звільнив Михайла Сеничака з посади голови ДФС України у Чернівецькій області.
Офіційною причиною звільнення вказано «порушення присяги державного службовця». Це була неправда. Але документально вона виявилась на суді тільки через рік.

Насправді Сеничака було звільнено за те, що він не носив Насірову «кеш», не пресував платників податків. Натомість у рази збільшив надходження до державної казни. І ще викрив схему відмивання великих грошей на горіхах, які переправлялися за кордон. Михайло Ярославович зробив спробу зламати горіхову схему. І гроші, які привласнювалися фіскалами, спрямувати до державної казни. За лічені дні йому вдалося вилучити з кишень злодіїв майже 20 мільйонів гривень. Вони Сеничаку цього не змогли пробачити. І Насіров звільнив чи не єдиного чесного фіскала всієї служби.

Сеничак ще у травні 2016 року подав Насірова до суду. Але суди затягувалися. Рішення не приймалося. Бо тоді всесильний Насіров запросто міг впливати на будь-які рішення. Але з’ясувалося, що сам Насіров - великий злодій. Сидить тепер у СІЗО і йому готують втечу за кордон.

І ось 10 березня відбулося чергове засідання Чернівецького адміністративного суду.

Але ніякого рішення знову не було прийнято. Як з’ясувалося, у суді з’явилась нова особа.

Раніше їх докликатися не могли. Тепер самі ходять, коли їх не кличуть.



Позитивним є те, що Сеничаку дозволили ознайомитись з довідкою головного управління власної безпеки, яка була засекречена. У цій довідці керівник служби Шеремета називав порушення, які робив Сеничак, і за що його треба звільнити.

Найважчим «гріхом» для Сеничака було те, що він «публічно звинуватив народного депутата України Фищука О. Г., а нині голову Чернівецької ОДА в психічній хворобі та дав пораду звернутися до лікаря. І наразі неприязні відносини між вищевказаними особами продовжуються».

Цей факт для Насірова став вирішальним для звільнення Сеничака. Бо кілька років тому Михайло Сеничак засумнівався у здоров’ї Фищука, а тепер має сумнів у тому, чи насправді здоровий Насіров. Адже під час затримання НАБУ голова ДФС Насіров нібито втратив свідомість і отримав інфаркт міокарда. Через день на суді цей «хворий» вже бігав залою суду як очманілий. Бо довкола зібралися люди і вимагали кари для податкового грабіжника.

А ще у довідці написано, що Сеничак використовував власний автомобіль на роботі й відмовився від послуг службового авта. Заправляв авто за свій рахунок, а не за державний кошт і не за кошти платників податку.

І насамкінець, у вину Сеничаку було пред’явлено те, що він власними автами та автобусами перевозив продукти і ліки на Донбас. Чим допомагав українській армії. Також він безкоштовно перевозив у зону АТО бійців ЗСУ та волонтерів.

І все це подавалося як порушення присяги державного службовця. Невже у фіскальній службі під керівництвом Насірова працювали сепаратисти?! Або російські шпигуни? Тільки вони могли жертовність патріотів ставити їм у вину.

Той, хто писав таку довідку, не діждавшись рішення суду, уже звільнився з посади і втік. Але й суд ще остаточно не завершився.

Насіров у тюрмі. Але його люди на волі. Вони використовують будь-які методи для того, аби не дозволити чесним фіскалам працювати на Україну. Зараз використовують різні процесуальні методи. Але й вони не вічні.

Тож сподіваємося, що судом, відкладеним на 9 годину ранку 24 березня, буде прийняте остаточне рішення.
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Сьогодні, 13:12 - Знающий з написав(ла): в матеріалі
Знаю особисто Михайла Ярославовича. 24 березня у суддів переможе здоровий глузд і вони приймуть правильне рішення. В іншому випадку їхня черга за Насіровим (цим злодієм) Або в психлікарню, там ще є місця не тільки для нрих, а й для тупих хубернаторїїв. Психологи твердять якщо людина впевнена в своїй правоті, то вона не буде мстити за правду. У Фищука вийшло навпаки. Цим самим він поставив себе під удар і підтвердив слова Сеничака. У Фищука не було результату у податківця і зараз як у керманича області. Зато всі тендера по лісу в області виграють свати, зяті, свої люди. Ось така правда.
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