Насіров уже в тюрмі. А у Чернівцях ще досі судяться

Майже рік триває справа Сеничака проти Насірова. Головний фіскал України (читай «головний злодій») звільнив Михайла Сеничака з посади голови ДФС України у Чернівецькій області.

Офіційною причиною звільнення вказано «порушення присяги державного службовця». Це була неправда. Але документально вона виявилась на суді тільки через рік.



Насправді Сеничака було звільнено за те, що він не носив Насірову «кеш», не пресував платників податків. Натомість у рази збільшив надходження до державної казни. І ще викрив схему відмивання великих грошей на горіхах, які переправлялися за кордон. Михайло Ярославович зробив спробу зламати горіхову схему. І гроші, які привласнювалися фіскалами, спрямувати до державної казни. За лічені дні йому вдалося вилучити з кишень злодіїв майже 20 мільйонів гривень. Вони Сеничаку цього не змогли пробачити. І Насіров звільнив чи не єдиного чесного фіскала всієї служби.



Сеничак ще у травні 2016 року подав Насірова до суду. Але суди затягувалися. Рішення не приймалося. Бо тоді всесильний Насіров запросто міг впливати на будь-які рішення. Але з’ясувалося, що сам Насіров - великий злодій. Сидить тепер у СІЗО і йому готують втечу за кордон.



І ось 10 березня відбулося чергове засідання Чернівецького адміністративного суду.



Але ніякого рішення знову не було прийнято. Як з’ясувалося, у суді з’явилась нова особа.



Раніше їх докликатися не могли. Тепер самі ходять, коли їх не кличуть.







Позитивним є те, що Сеничаку дозволили ознайомитись з довідкою головного управління власної безпеки, яка була засекречена. У цій довідці керівник служби Шеремета називав порушення, які робив Сеничак, і за що його треба звільнити.



Найважчим «гріхом» для Сеничака було те, що він «публічно звинуватив народного депутата України Фищука О. Г., а нині голову Чернівецької ОДА в психічній хворобі та дав пораду звернутися до лікаря. І наразі неприязні відносини між вищевказаними особами продовжуються».



Цей факт для Насірова став вирішальним для звільнення Сеничака. Бо кілька років тому Михайло Сеничак засумнівався у здоров’ї Фищука, а тепер має сумнів у тому, чи насправді здоровий Насіров. Адже під час затримання НАБУ голова ДФС Насіров нібито втратив свідомість і отримав інфаркт міокарда. Через день на суді цей «хворий» вже бігав залою суду як очманілий. Бо довкола зібралися люди і вимагали кари для податкового грабіжника.



А ще у довідці написано, що Сеничак використовував власний автомобіль на роботі й відмовився від послуг службового авта. Заправляв авто за свій рахунок, а не за державний кошт і не за кошти платників податку.



І насамкінець, у вину Сеничаку було пред’явлено те, що він власними автами та автобусами перевозив продукти і ліки на Донбас. Чим допомагав українській армії. Також він безкоштовно перевозив у зону АТО бійців ЗСУ та волонтерів.



І все це подавалося як порушення присяги державного службовця. Невже у фіскальній службі під керівництвом Насірова працювали сепаратисти?! Або російські шпигуни? Тільки вони могли жертовність патріотів ставити їм у вину.



Той, хто писав таку довідку, не діждавшись рішення суду, уже звільнився з посади і втік. Але й суд ще остаточно не завершився.



Насіров у тюрмі. Але його люди на волі. Вони використовують будь-які методи для того, аби не дозволити чесним фіскалам працювати на Україну. Зараз використовують різні процесуальні методи. Але й вони не вічні.



Тож сподіваємося, що судом, відкладеним на 9 годину ранку 24 березня, буде прийняте остаточне рішення.

