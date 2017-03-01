Чернівецькі підприємства сплатили 12,6 млн. грн. податку на прибуток

Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж двох місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 12,6 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 10,2 млн. гривень. У порівнянні з торішніми показниками надходження зросли на 5,8 млн. гривень, або на 46 відсотків.



Як поінформувала начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу, за даними податкової звітності з податку на прибуток за підсумками 2016-го року підприємства задекларували 13,4 млрд. грн. доходу.



Статтею 137 Податкового кодексу України для податку на прибуток підприємств передбачено податкові (звітні) періоди календарні квартал, півріччя, три квартали, рік та річний податковий (звітний) період.



Квартальні декларації з податку на прибуток подаються підприємствами, які за минулий рік отримали доходи понад 20 млн. гривень. Підприємства з меншим обсягом доходу звітують за підсумками року.



Платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

