Буковинці можуть задекларувати доходи в електронному вигляді

Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".

у сесійній залі міської ради відбудеться позачергова сесія міської ради.

у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.

вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».

у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева» . Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ: