Теми Дня ТВА понеділок, 13.03.2017





Понеділок, 13.03.17:

- Стало відомо, за яким графіком курсуватимуть літаки до Італії, квитки на які будуть доступні вже з 28 квітня.

- Пацієнти відділення гемодіалізу кілька годин чекали, доки полагодять водопровід.

- Волонтери знову пропонують безкоштовне програмне забезпечення для "швидких".

- Апеляційний суд Києва залишив відстороненого главу Державної фіскальної служби під вартою.

- Чернівецькі поліцейські знайшли підозрюваного у вбивстві.

- Найчастіше у Чернівцях обкрадають новобудови.

- На місці пожежі знайшли тіло людини.

- Цьогоріч в Україні вперше відзначать День добровольця.

- У Чернівцях відбувся фестиваль YOGA ART WEEKEND.

- До Чернівців переїхав конкурс, започаткований в Криму.

- Книгу Ервіна Мозера читали батьки своїм дітям у бібліотеці імені Добрянського у Чернівцях.

- Депутати Чернівецької міськради не дали грошей ФК "Буковина".

- Три дні тривав відкритий чемпіонат із настільного тенісу.

- До змагань із вільної боротьби цьогоріч допустили і наймолодших.