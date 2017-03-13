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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:17
14 березня

Дбайливе ставлення до учасників АТО – в пріоритеті пенсійної служби краю

13:14
14 березня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії більше двох мільйонів

13:13
14 березня

Законодавчі новації для платників акцизного податку

13:13
14 березня

За дарунок або спадок – сплатіть податок

13:08
14 березня

У Чернівцях пройде тиждень «Видавництва Старого Лева» (програма)

11:28
14 березня

Чернівецькі підприємства сплатили 12,6 млн. грн. податку на прибуток

11:18
14 березня

Буковинці можуть задекларувати доходи в електронному вигляді

11:15
14 березня

Довідку про доходи можна отримати не відвідуючи податкову

11:05
14 березня

Чи можна колективним договором встановити зарплату меншу за мінімальну?

10:58
14 березня

Рада затвердила допомогу на дітей померлого годувальника

10:57
14 березня

На яких робочих місцях проводиться атестація?

10:52
14 березня

Мешканці села Мамаївці Кіцманського району відкликали депутата сільської ради

17:10
13 березня

Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)

16:04
13 березня

З початку року в Чернівцях виникло 47 пожеж, 4 загиблих

16:01
13 березня

Внаслідок підвищення мінімалки зросли надходження до Пенсійного Фонду

13:46
13 березня

Індекс інфляції У Чернівецькій області в лютому 2017 року

13:28
13 березня

Зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

12:21
13 березня

За 2 місяця Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

12:20
13 березня

Які організації можуть потрапити до Реєстру неприбуткових

12:19
13 березня

Повноваження старости об’єднаної територіальної громади

11:33
13 березня

Особливості заповнення оновленої форми податкової накладної

11:32
13 березня

Ековнесок представників чернівецького бізнесу додав до бюджету понад 400 тис. грн.

11:32
13 березня

Деклараційна кампанія триває – чернівчани вже задекларували 36 мільйонів доходів

14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
14 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
14 березня о 14.30
у сесійній залі міської ради відбудеться позачергова сесія міської ради.
14 березня о 18.00
у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Теми Дня ТВА понеділок, 13.03.2017

Сьогодні, 11:12 / Коментарів: 0


Понеділок, 13.03.17:
- Стало відомо, за яким графіком курсуватимуть літаки до Італії, квитки на які будуть доступні вже з 28 квітня.
- Пацієнти відділення гемодіалізу кілька годин чекали, доки полагодять водопровід.
- Волонтери знову пропонують безкоштовне програмне забезпечення для "швидких".
- Апеляційний суд Києва залишив відстороненого главу Державної фіскальної служби під вартою.
- Чернівецькі поліцейські знайшли підозрюваного у вбивстві.
- Найчастіше у Чернівцях обкрадають новобудови.
- На місці пожежі знайшли тіло людини.
- Цьогоріч в Україні вперше відзначать День добровольця.
- У Чернівцях відбувся фестиваль YOGA ART WEEKEND.
- До Чернівців переїхав конкурс, започаткований в Криму.
- Книгу Ервіна Мозера читали батьки своїм дітям у бібліотеці імені Добрянського у Чернівцях.
- Депутати Чернівецької міськради не дали грошей ФК "Буковина".
- Три дні тривав відкритий чемпіонат із настільного тенісу.
- До змагань із вільної боротьби цьогоріч допустили і наймолодших.
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