Рада затвердила допомогу на дітей померлого годувальника

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей померлого годувальника».

Закон підготовлено з метою вирішення питання призначення (незалежно від доходів сім’ї) державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію.



Метою законопроекту є врегулювання питання призначення допомоги дітям померлого годувальника незалежно від наявності на день смерті у померлого страхового стажу та доходу сім'ї.



Закон розширює коло осіб, що мають право на державну соціальну допомогу, дітьми віком до 18 років (тих, хто навчається — 23 років) у разі смерті одного з батьків, що не набув права на пенсію, та надати право на одержання у цьому зв'язку лише одного виду державної допомоги (за вибором).



Також закон визначає умови та період, на який призначається допомога.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



