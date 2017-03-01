У Вижниці на пожежі виявлено тіло чоловіка

Ввечері 13 березня сталася пожежа в житловому будинку у м. Вижниці. Пожежу виявив очевидець, який помітив полум’я у вікні, коли проходив повз будинок, та викликав рятувальників.
На місце події було направлено черговий підрозділ Державної пожежно-рятувальної частини № 4 м. Вижниці.
Оскільки пожежа була незначною, її швидко вдалось ліквідувати.
Під час ліквідації пожежі в одній із житлових кімнат вогнеборці виявили без ознак життя тіло власника, 1960 р.н. За попередньою інформацією, причиною пожежі стала необережність під час паління – ймовірно чоловік заснув, а недопалок, випавши із його рук, спричинив тління постільних речей та призвів до виникнення вогню - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.