Мешканці села Мамаївці Кіцманського району відкликали депутата сільської ради

В неділю, 12-го березня відбулося засідання Мамаївської територіальної виборчої комісії під час якого було розглянуто питання про відкликання депутата сільської ради.



Попередньо мешканці села створили ініціативну групу, яка на своїх зборах прийняла рішення про відкликання депутата округу №1 та протягом 10-ти днів зібрала підписи виборців відповідного округу про відкликання депутата.



Після цього ТВК провела перевірку підписів та на своєму засіданні проголосувала за відкликання відповідного депутата. Проте депутат не погодився визнавати рішення ТВК дійсним і пообіцяв, що буде його оскаржувати в суді. Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА.