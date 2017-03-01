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Новини
15:17
14 березня

Дбайливе ставлення до учасників АТО – в пріоритеті пенсійної служби краю

13:14
14 березня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії більше двох мільйонів

13:13
14 березня

Законодавчі новації для платників акцизного податку

13:13
14 березня

За дарунок або спадок – сплатіть податок

13:08
14 березня

У Чернівцях пройде тиждень «Видавництва Старого Лева» (програма)

11:28
14 березня

Чернівецькі підприємства сплатили 12,6 млн. грн. податку на прибуток

11:18
14 березня

Буковинці можуть задекларувати доходи в електронному вигляді

11:15
14 березня

Довідку про доходи можна отримати не відвідуючи податкову

11:05
14 березня

Чи можна колективним договором встановити зарплату меншу за мінімальну?

10:58
14 березня

Рада затвердила допомогу на дітей померлого годувальника

10:57
14 березня

На яких робочих місцях проводиться атестація?

10:52
14 березня

Мешканці села Мамаївці Кіцманського району відкликали депутата сільської ради

17:10
13 березня

Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)

16:04
13 березня

З початку року в Чернівцях виникло 47 пожеж, 4 загиблих

16:01
13 березня

Внаслідок підвищення мінімалки зросли надходження до Пенсійного Фонду

13:46
13 березня

Індекс інфляції У Чернівецькій області в лютому 2017 року

13:28
13 березня

Зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

12:21
13 березня

За 2 місяця Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

12:20
13 березня

Які організації можуть потрапити до Реєстру неприбуткових

12:19
13 березня

Повноваження старости об’єднаної територіальної громади

11:33
13 березня

Особливості заповнення оновленої форми податкової накладної

11:32
13 березня

Ековнесок представників чернівецького бізнесу додав до бюджету понад 400 тис. грн.

11:32
13 березня

Деклараційна кампанія триває – чернівчани вже задекларували 36 мільйонів доходів

14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
14 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
14 березня о 14.30
у сесійній залі міської ради відбудеться позачергова сесія міської ради.
14 березня о 18.00
у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.
16 березня з 11.00 до 13.00
вул. Шевченка 28, приміщення бізнес-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Сучасний стан децентралізації в Чернівецькій області: основні досягнення та виклики».
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Мешканці села Мамаївці Кіцманського району відкликали депутата сільської ради

Сьогодні, 10:52 / Коментарів: 0
В неділю, 12-го березня відбулося засідання Мамаївської територіальної виборчої комісії під час якого було розглянуто питання про відкликання депутата сільської ради.

Попередньо мешканці села створили ініціативну групу, яка на своїх зборах прийняла рішення про відкликання депутата округу №1 та протягом 10-ти днів зібрала підписи виборців відповідного округу про відкликання депутата.

Після цього ТВК провела перевірку підписів та на своєму засіданні проголосувала за відкликання відповідного депутата. Проте депутат не погодився визнавати рішення ТВК дійсним і пообіцяв, що буде його оскаржувати в суді. Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА.
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