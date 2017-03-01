Суд залишив Насірова під вартою, заставу не змінили

Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити під вартою відстороненого голову ДФС Романа Насірова.
Таке рішення прийняла у понеділок, 13 березня, колегія суддів під головуванням Віктора Глиняного.
"Клопотання залишити без змін" , - зачитав Глиняний. При цьому суд не змінив і розмір застави - 100 млн гривень.
Таким чином Апеляційний суд Києва залишив без змін попереднє рішення суду Солом'янського суду, який постановив арештувати Насірова на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн гривень.
В ухвалі суду першої інстанції також ішлося, що на Насірова покладено ряд зобов'язань, зокрема здати всі документи для виїзду за кордон та носити електронний браслет в разі внесення застави.