Студенти з Чернівеччини запустили проект, який дарує нове життя прочитаним книгам

Чернівецькі студенти відкрили перший в Україні книжковий секонд-хенд 'НА.ЧИТАЙ'(https://vk.com/na_chytaj). Вже за перші два дні його роботи до спільноти приєдналось понад 5000 людей, охочих продавати непотрібні книги та купувати нові.
«Проект діє вже близько року. Зараз спільнота налічує майже 35 тисяч людей. Завдяки сервісу можна придбати сучасні книги за низькими цінами, а також продати прочитані», - розповідає координатор проекту Володимир.
За його словами, проект не має прив`язки до міста – варто мати лише доступ до Інтернету і зайти на сторінку https://vk.com/na_chytaj. Щоб придбати книги, не варто навіть виходити з дому!
«Наші користувачі – з різних куточків України. Це мешканці Чернівців, Вінниці, Львова, Києва, Одеси, Івано-Франківська, Чернігова тощо», - зауважує Володимир.
Щоб скористатися послугами пабліка, варто зайти на сторінку https://vk.com/na_chytaj, обрати опцію «Запропонувати новину».
«Написати оголошення дуже просто. Головне вказати місто, де ви знаходитеся, назву книги, автора, ціну, а також – якісне фото. Таким постам надаємо перевагу. Крім того важливо вказати, яким способом вам краще передати чи переслати книгу – Нова пошта, Укрпошта чи передача при зустрічі. Тому закликаємо всіх ділитися книгами, які займають місце на полицях. Можливо, хтось шукає саме їх», - каже координатор проекту.
У перспективі проекту - зручний у навігації сайт, а також 10% усього доходу на благодійність. Автори проекту закликають не консервувати книги, а дати їм можливість знайти нових читачів.