Студенти з Чернівеччини запустили проект, який дарує нове життя прочитаним книгам

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:10
13 березня

Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)

16:04
13 березня

З початку року в Чернівцях виникло 47 пожеж, 4 загиблих

16:01
13 березня

Внаслідок підвищення мінімалки зросли надходження до Пенсійного Фонду

13:46
13 березня

Індекс інфляції У Чернівецькій області в лютому 2017 року

13:28
13 березня

Зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

12:21
13 березня

За 2 місяця Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

12:20
13 березня

Які організації можуть потрапити до Реєстру неприбуткових

12:19
13 березня

Повноваження старости об’єднаної територіальної громади

11:33
13 березня

Особливості заповнення оновленої форми податкової накладної

11:32
13 березня

Ековнесок представників чернівецького бізнесу додав до бюджету понад 400 тис. грн.

11:32
13 березня

Деклараційна кампанія триває – чернівчани вже задекларували 36 мільйонів доходів

14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

12:47
10 березня

Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

12:30
10 березня

Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

11:44
10 березня

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

11:41
10 березня

Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

11:40
10 березня

Податкова звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день

11:38
10 березня

Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

10:57
10 березня

Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

10:53
10 березня

У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

10:38
10 березня

Електронні сервіси – зручно і надійно

10:37
10 березня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 22,4 млн. грн.

10:36
10 березня

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

10:34
10 березня

На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
УЛЬТИМАТУМ пасажирам ЧернівцівОстап Юрійчук. Від УГС до Революції Гідності"Пасажирів і перевізників треба любити", - депутат Че ...Спецрейс до тролейбусного депоДо 80-літнього ювілею САНДУЛЯКА Леонтія ІвановичаПапієва нема, але справа його живе на Буковині13 березня о 17.30У Чернівцях запровадять електронний квитокНа Буковині горів монастирНа фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управ ...Рівень працевлаштування службою зайнятості жінок на Бук ...Форма №1ДФ - відповідальність за помилкиГриценко у Чернівцях: "Вартість голосу виборця впала з ...Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на територі ...Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Ч ...
Що, Де, Коли
13 березня о 11.00
в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться спільна прес-конференція за участі заступника начальника Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Миколи Лазорка та начальника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чеботаря на тему: «Запобігання квартирним крадіжкам. Ефективні засоби захисту громадян від злочинних посягань».
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
14 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
14 березня о 18.00
у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




Календар
«    Березень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Партнери

Студенти з Чернівеччини запустили проект, який дарує нове життя прочитаним книгам

Вчора, 17:18 / Коментарів: 0
Студенти з Чернівеччини запустили проект, який дарує нове життя прочитаним книгамЧернівецькі студенти відкрили перший в Україні книжковий секонд-хенд 'НА.ЧИТАЙ'(https://vk.com/na_chytaj). Вже за перші два дні його роботи до спільноти приєдналось понад 5000 людей, охочих продавати непотрібні книги та купувати нові.

«Проект діє вже близько року. Зараз спільнота налічує майже 35 тисяч людей. Завдяки сервісу можна придбати сучасні книги за низькими цінами, а також продати прочитані», - розповідає координатор проекту Володимир.

За його словами, проект не має прив`язки до міста – варто мати лише доступ до Інтернету і зайти на сторінку https://vk.com/na_chytaj. Щоб придбати книги, не варто навіть виходити з дому!

«Наші користувачі – з різних куточків України. Це мешканці Чернівців, Вінниці, Львова, Києва, Одеси, Івано-Франківська, Чернігова тощо», - зауважує Володимир.

Щоб скористатися послугами пабліка, варто зайти на сторінку https://vk.com/na_chytaj, обрати опцію «Запропонувати новину».

«Написати оголошення дуже просто. Головне вказати місто, де ви знаходитеся, назву книги, автора, ціну, а також – якісне фото. Таким постам надаємо перевагу. Крім того важливо вказати, яким способом вам краще передати чи переслати книгу – Нова пошта, Укрпошта чи передача при зустрічі. Тому закликаємо всіх ділитися книгами, які займають місце на полицях. Можливо, хтось шукає саме їх», - каже координатор проекту.

У перспективі проекту - зручний у навігації сайт, а також 10% усього доходу на благодійність. Автори проекту закликають не консервувати книги, а дати їм можливість знайти нових читачів.
СХОЖІ НОВИНИ:
У Чернівцях запрацював книжковий секонд-хендВ Чернівцях відбулася презентація нового видання про композитора – книги «В ...Буковинці зможуть обмінюватись книгами з усім світомУ Чернівцях у Всесвітній день книги відкривається книгарня!У Чернівцях у Всесвітній день книги відкривається книгарня!
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"