Прокуратура Чернівецької області звернулась до суду з позовною заявою в інтересах держави, в особі Вижницької міської ради Вижницької об’єднаної територіальної громади, щодо стягнення з Національного природного парку «Вижницький» понад 330 тис. грн. шкоди, завданої незаконною порубкою лісу - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Зокрема, встановлено, що один з майстрів лісу вказаного лісогосподарського підприємства з травня 2014 по квітень 2015 року неналежно виконував свої службові обов'язки, не здійснював відповідні обстеження ввіреного йому під охорону лісу та допустив незаконну порубку 56 дерев, завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Так як на постійних лісокористувачів законодавством покладено обов’язок вживати належних заходів до охорони лісових ресурсів, а Національний природний парк «Вижницький», в порушення норм чинного законодавства України, не забезпечив охорону і збереження лісу від незаконної рубки, прокуратура звернулась до суду з позовом про відшкодування завданих збитків.