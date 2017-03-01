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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Прокуратура вимагає від Національного природного парку «Вижницький» відшкодувати державі понад 330 тис. грн.

Вчора, 17:16 / Коментарів: 0
Прокуратура вимагає від Національного природного парку «Вижницький» відшкодувати державі понад 330 тис. грн.Прокуратура Чернівецької області звернулась до суду з позовною заявою в інтересах держави, в особі Вижницької міської ради Вижницької об’єднаної територіальної громади, щодо стягнення з Національного природного парку «Вижницький» понад 330 тис. грн. шкоди, завданої незаконною порубкою лісу - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Зокрема, встановлено, що один з майстрів лісу вказаного лісогосподарського підприємства з травня 2014 по квітень 2015 року неналежно виконував свої службові обов'язки, не здійснював відповідні обстеження ввіреного йому під охорону лісу та допустив незаконну порубку 56 дерев, завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Так як на постійних лісокористувачів законодавством покладено обов’язок вживати належних заходів до охорони лісових ресурсів, а Національний природний парк «Вижницький», в порушення норм чинного законодавства України, не забезпечив охорону і збереження лісу від незаконної рубки, прокуратура звернулась до суду з позовом про відшкодування завданих збитків.


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