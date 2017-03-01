Що, Де, Коли

в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться спільна прес-конференція за участі заступника начальника Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Миколи Лазорка та начальника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чеботаря на тему: «Запобігання квартирним крадіжкам. Ефективні засоби захисту громадян від злочинних посягань».

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".

у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.