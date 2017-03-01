Протягом трьох днів (16-18 березня) у Центральному Палаці культури (пл. Театральна, 3) відбудеться німецькомовний театральний фестиваль BRECHT.CZERNOWITZ. В рамках фестивалю виступлять театральні групи з Тімішоари(Румунія), Києва, Кременчука, Хмельницького та Чернівців. Також відбудеться серія майстер-класів за участі тренерів з Німеччини (Томас Нісе), Росії (Борис Лейнвебер) та Румінії (Ізольде Кобєц).
Програма вистав театрального фестивалю
BRECHT.CZERNOWITZ 16 березня
19:00
Feierliche Eröffnung/ Відкриття 19:30
DAS VIERMÄDELSHAUS/ДІМ ЧОТИРЬОХ ДІВЧАТ
Bukowiner Phoenix (Czernowitz/Чернівці) 17 березня
17:00
ASCHENPUTTEL/ПОПЕЛЮШКА
Freundschaft (Chmelnyzkij/Хмельницький) 19:00
TERMINAL V/ТЕРМІНАЛ V
Improtheater 1+1 (Kiew/Київ) 18 березня
17:00
AB MORGEN NEUES LEBEN/ВІД ЗАВТРА НОВЕ ЖИТТЯ
Mehr Drama (Krementschuk/Кременчук) 19:00
NACH HAUSE/ДОДОМУ
NiL (Timișoara, Rumänien/Тімішоара, Румунія)
ВСІ події відбуваються у Центральному Палаці культури (пл. Театральна, 3)
Організатори: Товариство австрійсько-німецької культури (Чернівці), ГО Буковинський фенікс.
Проект реалізується за ініціативи Ради німців України при фінансовій підтримці МВС ФРН через БФ "Товариство розвитку" (Одеса)
За додатковою інформацією звертатися:
Організатор фестивалю
Катерина Мельник,
050 909 1215