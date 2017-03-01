Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)

Три дні у Чернівцях проходив відкритий Чемпіонат міста з настільного тенісу.
Цього року у ньому взяли участь 211 спортсменів не ітльки з Буковини, а й з Прикарпаття, Тернопільщини.
Умови проведення змагань були добрими. Спортсмени грали у прекрасному фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія».
Професійні судді і організатори створили не тільки добру спортивну атмосферу, а й змістовний відпочинок для тих, хто приїхав з інших областей.
Велика кількість спортсменів засвідчує, що цей вид спорту на Буковині відновлює свою славу минулих років.
В області є вже десятки майстрів та кандидатів у майстри спорту, сотні першорозрядників.
Змагання були професійними і видовищними.
Спортсмени виборювали призові місця у 5 вікових категоріях:Серед наймолодших 2007 р. н. і молодших переможцями сталиЮнаки:
1 місце – Давід Мартін, ДЮСШ м. Глибока
2 місце – Богдан Масікевич, ДЮСШ №1, м. Чернівці
3 місце – Данчінський Максим, ДЮСШ № 1 м. ЧернівціДівчата:
1 місце - Демчук Марія ДЮСШ м. Заліщики
2 місце - Ткачук Маріна ДЮСШ №1 м, Чернівці
3 місце- Нежурбіда Аліса ДЮСШ №1 Чернівці2005-2006р.н
Юнаки:
1 місце - Гайсенюк Руслан ДЮСШ №1 м. Чернівці
2 місце - Масікевич Олександр ДЮСШ №1 м. Чернівці
3 місце - Мельничук Максим МіськспортуправлінняДівчата:
І - Лещук Валерія ДЮСШ №1 м. Чернівці
II- Павленко Юстіна ДЮСШ №1 м. Чернівці
III - Воронка Емілія ДЮСШ м. Глибока2002-2004р.н.
Юнаки:
1 місце - Михайлович Максим ДЮСШ №1 м. Чернівці
2 місце - Зенюк Андрій ДЮСШ м. Заліщики
3 місце - Зенюк Дмитро ДЮСШ м. ЗаліщикиДівчата:
І - Пентюк Олена ДЮСШ Путила
II- Росоха Олександра ДЮСШ №1 м. Чернівці
III - Будник Роксолана ДЮСШ м. Заліщики1999-2001р.н.
Юнаки:
І - Вакараш Роман м. Новоселиця
II - Зенюк Андрій ДЮСШ м. Заліщики
III - Зенюк Дмитро ДЮСШ м. ЗаліщикиДівчата:
І - Пентюк Олена ДЮСШ Путила
II - Крушельницька Тереза, Міськспортуправління
III - Курна Ольга ДЮСШ №1 м. Чернівці1998 р.н. і старше:
Юнаки:
1 місце_ Довгань Ростислав, м. Чернівці
2 місце – Арійчук Олександ, м. Чернівці
3 місце Звінко Андрій, м. ЧернівціДівчата:
І - Козак Анастасія ДЮСШ №1 м. Чернівці
II - Фукс Анна ДЮСШ № 1 м. Чернівці
III - Ковтун Надія ДЮСШ №1 м. Чернівці