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Новини
17:10
13 березня

Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)

16:04
13 березня

З початку року в Чернівцях виникло 47 пожеж, 4 загиблих

16:01
13 березня

Внаслідок підвищення мінімалки зросли надходження до Пенсійного Фонду

13:46
13 березня

Індекс інфляції У Чернівецькій області в лютому 2017 року

13:28
13 березня

Зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

12:21
13 березня

За 2 місяця Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

12:20
13 березня

Які організації можуть потрапити до Реєстру неприбуткових

12:19
13 березня

Повноваження старости об’єднаної територіальної громади

11:33
13 березня

Особливості заповнення оновленої форми податкової накладної

11:32
13 березня

Ековнесок представників чернівецького бізнесу додав до бюджету понад 400 тис. грн.

11:32
13 березня

Деклараційна кампанія триває – чернівчани вже задекларували 36 мільйонів доходів

14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

12:47
10 березня

Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

12:30
10 березня

Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

11:44
10 березня

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

11:41
10 березня

Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

11:40
10 березня

Податкова звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день

11:38
10 березня

Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

10:57
10 березня

Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

10:53
10 березня

У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

10:38
10 березня

Електронні сервіси – зручно і надійно

10:37
10 березня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 22,4 млн. грн.

10:36
10 березня

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

10:34
10 березня

На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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13 березня о 11.00
в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться спільна прес-конференція за участі заступника начальника Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Миколи Лазорка та начальника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чеботаря на тему: «Запобігання квартирним крадіжкам. Ефективні засоби захисту громадян від злочинних посягань».
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
14 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
14 березня о 18.00
у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)

Вчора, 17:10 / Коментарів: 0
Три дні у Чернівцях проходив відкритий Чемпіонат міста з настільного тенісу.
Цього року у ньому взяли участь 211 спортсменів не ітльки з Буковини, а й з Прикарпаття, Тернопільщини.

Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)


Умови проведення змагань були добрими. Спортсмени грали у прекрасному фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія».
Професійні судді і організатори створили не тільки добру спортивну атмосферу, а й змістовний відпочинок для тих, хто приїхав з інших областей.
Велика кількість спортсменів засвідчує, що цей вид спорту на Буковині відновлює свою славу минулих років.
В області є вже десятки майстрів та кандидатів у майстри спорту, сотні першорозрядників.
Змагання були професійними і видовищними.

Спортсмени виборювали призові місця у 5 вікових категоріях:

Серед наймолодших 2007 р. н. і молодших переможцями стали

Юнаки:
1 місце – Давід Мартін, ДЮСШ м. Глибока
2 місце – Богдан Масікевич, ДЮСШ №1, м. Чернівці
3 місце – Данчінський Максим, ДЮСШ № 1 м. Чернівці

Дівчата:
1 місце - Демчук Марія ДЮСШ м. Заліщики
2 місце - Ткачук Маріна ДЮСШ №1 м, Чернівці
3 місце- Нежурбіда Аліса ДЮСШ №1 Чернівці

2005-2006р.н

Юнаки:
1 місце - Гайсенюк Руслан ДЮСШ №1 м. Чернівці
2 місце - Масікевич Олександр ДЮСШ №1 м. Чернівці
3 місце - Мельничук Максим Міськспортуправління

Дівчата:
І - Лещук Валерія ДЮСШ №1 м. Чернівці
II- Павленко Юстіна ДЮСШ №1 м. Чернівці
III - Воронка Емілія ДЮСШ м. Глибока

2002-2004р.н.

Юнаки:
1 місце - Михайлович Максим ДЮСШ №1 м. Чернівці
2 місце - Зенюк Андрій ДЮСШ м. Заліщики
3 місце - Зенюк Дмитро ДЮСШ м. Заліщики

Дівчата:
І - Пентюк Олена ДЮСШ Путила
II- Росоха Олександра ДЮСШ №1 м. Чернівці
III - Будник Роксолана ДЮСШ м. Заліщики

1999-2001р.н.

Юнаки:
І - Вакараш Роман м. Новоселиця
II - Зенюк Андрій ДЮСШ м. Заліщики
III - Зенюк Дмитро ДЮСШ м. Заліщики

Дівчата:
І - Пентюк Олена ДЮСШ Путила
II - Крушельницька Тереза, Міськспортуправління
III - Курна Ольга ДЮСШ №1 м. Чернівці

1998 р.н. і старше:

Юнаки:
1 місце_ Довгань Ростислав, м. Чернівці
2 місце – Арійчук Олександ, м. Чернівці
3 місце Звінко Андрій, м. Чернівці

Дівчата:
І - Козак Анастасія ДЮСШ №1 м. Чернівці
II - Фукс Анна ДЮСШ № 1 м. Чернівці
III - Ковтун Надія ДЮСШ №1 м. Чернівці
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