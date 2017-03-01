До уваги Мунтяна і Гливки

Порошенко пропонує позбавляти громадянства тих, хто припас інші паспорти
Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України.
Про це повідомив журналістам представник президента у Верховній Раді, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передають "Українські новини".
"Сьогодні, 13 березня, президентом був поданий у Раду й визначений як невідкладний законопроект, що стосується вирішення проблеми з подвійним громадянством", – сказав він, тоді як сам текст законопроекту №6175 на сайті парламенту ще не оприлюднено.
"Цим законопроектом буде чітко встановлено, що особа, що добровільно набула громадянства іншої держави, буде вважатися такою, яка підпадає під дію вимоги про припинення українського громадянства", – сказав Герасимов.
За його словами, у документі уточнено підстави для припинення українського громадянства. Зокрема такою підставою буде нездача іноземного паспорта під час набуття українського громадянства у встановлений строк.
Він наголосив, що ці вимоги стосуються винятково осіб, що набували іноземного громадянства добровільно, і не поширюються на жителів анексованого Росією Криму, де не йдеться про добровільне громадянство.
Як відомо, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко й 9 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту передбачити дострокове позбавлення повноважень депутатів у разі встановлення фактів наявності в них громадянства іншої країни.
Законодавство України забороняє подвійне громадянство у нашій державі, однак санкцій за наявність паспорта чи паспортів іншого громадянства не передбачено, чим користуються й політики.
Так, у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова виявили громадянство Великої Британії під час розслідування справи про надання відстрочки сплати податкового боргу компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком.
У самого Онищенка також, за словами директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, є паспорти кількох інших держав, хоча нардеп заперечував отримання громадянства Російської Федерації.