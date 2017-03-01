Президент вніс в Раду законопроект про позбавлення українського громадянства осіб з подвійним громадянством

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про внесення змін до закону про громадянство України щодо реалізації права змінити громадянство (№ 6175). Згідно з інформацією на сайті українського парламенту, законопроект зареєстрований у понеділок, 13 березня, передають Патріоти України.
"Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно набула громадянство іноземної держави, буде вважатися такою, яка потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства", - сказав представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу в понеділок.
Він додав, що цими змінами в законі України будуть уточнені підстави для втрати українського громадянства. За його словами, такою підставою буде вважатися добровільне отримання громадянином України громадянства іншої країни, а так само, якщо людина не відмовиться від іноземного громадянства протягом певного терміну з моменту отримання українського.
"Це питання стосується тільки ситуацій добровільного отримання громадянства іншої країни. Це не стосується ситуацій з нашими людьми в Криму, тому що там про добровільність мова не йшла", - підкреслив А.Герасимов.