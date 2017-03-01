У Чернівцях затримано чоловіка, підозрюваного у скоєнні вбивства в Києві

Завдяки професійності працівників Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та Управління «КОРД» вдалося оперативно затримати зловмисника.
Повідомлення про злочин у місті Києві надійшло в суботу близько 23 години. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група виявила труп 38-річного жителя Луганської області з вогнепальним пораненням голови. З тілесними ушкодженнями у помешканні також знаходився 53-річний одесит, котрий разом із загиблим винаймав дане житло у столиці. У нього лікарі діагностували струс головного мозку та забій м’яких тканин тіла.
Зі слів потерпілого, того вечора у них з сусідом по квартирі гостював знайомий. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка. Коли потерпілий вийшов з кімнати, почув кілька пострілів. А коли повернувся – побачив, що сусід лежить на підлозі в калюжі крові, а гість тримає в руках пістолет. Зловмисник встиг завдати чоловікові удар пістолетом по голові. Після цього втік з квартири, вистрибнувши з вікна третього поверху.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетний 37-річний житель Чернівців, уродженець Дніпропетровської області. Чоловік вже був раніше судимий за умисне вбивство.
Затримати зловмисника вдалося у Чернівцях працівникам Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з «КОРД». Зі слів заступника начальника УКР ГУНП в Чернівецькій області Миколи Лазорка, у затриманого при собі був квиток до Дніпра, де він планував переховуватися від правоохоронців. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час проводяться слідчі дії. Поліцейські з’ясовують всі обставини злочину.