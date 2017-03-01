З початку року в Чернівцях виникло 47 пожеж, 4 загиблих

Надзвичайні ситуації завдають чимало лиха людям та навколишньому середовищу, несучи з собою значні матеріальні, екологічні збитки, а часто й людські жертви. Найбільш поширеними надзвичайними ситуаціями з усіх існуючих категорій є пожежі, адже вони мають значну чисельність, ареали поширення та несуть з собою численні збитки. Основним видом пожеж є – пожежі в побутовому секторі.



Ріст пожеж, зокрема у нашому місті, вражає. З початку року в м. Чернівці виникло 47 пожеж, виявлено 4 загиблих. Про це інформує Чернівецький міський відділ УДСНС.



Однією з основних причин такої сумної статистики є те, що більшість наших громадян, коли чують інформацію про пожежі, думають, що вони відбуваються десь, у когось, а зі мною, мовляв, цього ніколи не станеться, але, на превеликий жаль, це не так. Найпоширенішою причиною пожеж є необережне поводження з вогнем, іншими словами – це наша легковажність і недбалість. Пояснення цьому дуже просте: до того, що нас оточує в повсякденному житті, ми звикаємо і не приділяємо належної уваги, а вогонь такого ставлення до себе не прощає.



Окремо наголошуємо на причинах пожеж внаслідок дитячих пустощів з вогнем. Дуже важливо, щоб діти знали, як поводитися в умовах пожежі.



Шановні буковинці!

Будьте обережні з вогнем – не залишайте увімкненими без нагляду прилади опалення, газові плити, печі, не залишайте дітей дошкільного віку без нагляду, бережіть власне життя, адже це найдорожча цінність, яку ми маємо!

