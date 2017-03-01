Внаслідок підвищення мінімалки зросли надходження до Пенсійного Фонду

Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень – важливий крок на шляху до виведення економіки з тіні. Не зважаючи на критику, яка йшла від противників такого рішення, основні показники підтвердили результативність прийнятих змін. Так, від початку року фонд оплати праці збільшився на 57,2%, а надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – на 48 %, а це, як відомо, додаткові надходження до бюджету Пенсійного фонду.
За умови збереження темпів зростання надходжень до бюджету Пенсійного фонду, які спостерігалися протягом двох перших місяців 2017 року в результаті підвищення розміру мінімалки, у майбутньому можна буде спрямувати цей ресурс на посилення захисту пенсіонерів – підвищення розмірів пенсій шляхом їх осучаснення - повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.