Чернігівські учасники АТО провчили водія маршрутки, який образив учасницю бойових дій

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться спільна прес-конференція за участі заступника начальника Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Миколи Лазорка та начальника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чеботаря на тему: «Запобігання квартирним крадіжкам. Ефективні засоби захисту громадян від злочинних посягань».
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Чернігівські учасники АТО провчили водія маршрутки, який образив учасницю бойових дій
Вчора, 15:44 / Коментарів: 0
Чернігівські учасники АТО провчили водія маршрутки, який образив учасницю бойових дій. Він образив легендарну медичку "Айдару" з позивним "Мама Таня". Засумнівався у достовірності її посвідчення учасника бойових дій і відмовився безкоштовно везти. Побратими Тетяни Борисенко влаштували водієві катання "по колу". Кілька десятків АТОвців забилися в маршрутку і пригрозили їздити безперестанку. Відмовити чоловікам водій не наважився