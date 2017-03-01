Адвокати Насірова порівняли його з Ісусом і поскаржилися на тиск депутатів

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17:10
13 березня

Відкритий чемпіонат Чернівців з настільного тенісу (переможці)

16:04
13 березня

З початку року в Чернівцях виникло 47 пожеж, 4 загиблих

16:01
13 березня

Внаслідок підвищення мінімалки зросли надходження до Пенсійного Фонду

13:46
13 березня

Індекс інфляції У Чернівецькій області в лютому 2017 року

13:28
13 березня

Зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

12:21
13 березня

За 2 місяця Чернівецькою ОДПІ видано 1488 реєстраційних карток платника податків

12:20
13 березня

Які організації можуть потрапити до Реєстру неприбуткових

12:19
13 березня

Повноваження старости об’єднаної територіальної громади

11:33
13 березня

Особливості заповнення оновленої форми податкової накладної

11:32
13 березня

Ековнесок представників чернівецького бізнесу додав до бюджету понад 400 тис. грн.

11:32
13 березня

Деклараційна кампанія триває – чернівчани вже задекларували 36 мільйонів доходів

14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

12:47
10 березня

Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

12:30
10 березня

Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

11:44
10 березня

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

11:41
10 березня

Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

11:40
10 березня

Податкова звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день

11:38
10 березня

Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

10:57
10 березня

Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

10:53
10 березня

У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

10:38
10 березня

Електронні сервіси – зручно і надійно

10:37
10 березня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 22,4 млн. грн.

10:36
10 березня

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

10:34
10 березня

На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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13 березня о 11.00
в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться спільна прес-конференція за участі заступника начальника Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Миколи Лазорка та начальника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чеботаря на тему: «Запобігання квартирним крадіжкам. Ефективні засоби захисту громадян від злочинних посягань».
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
14 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
14 березня о 18.00
у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1) відбудуться громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра.
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
16-18 березня
16-18 березня
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Адвокати Насірова порівняли його з Ісусом і поскаржилися на тиск депутатів

Вчора, 15:13 / Коментарів: 0
Адвокати Насірова порівняли його з Ісусом і поскаржилися на тиск депутатів
Захист відстороненого голови ДФС Романа Насірова стверджує, що економічна експертиза КНДІСЕ не може слугувати доказом у справі їхнього підзахисного.
Про це адвокати Насірова заявили у судовому засіданні з розгляду апеляції щодо його арешту в понеділок.

Зокрема адвокати з посиланням на ЗМІ заявили, що директор КНДІСЕ Олександр Рувін відкликав цю експертизу. Суд визначив, що розгляне це клопотання у нарадчій кімнаті.

Водночас прокурори САП в розмові з УП пояснили, що через відкликання Рувіна, вони допитували всіх експертів, які проводили цю експертизу, тому експертиза є обґрунтованим доказом.

Крім того адвокат Олександр Мірошник зазначив, що докази у справі необґрунтовані.

Також він зазначив, суд першої інстанції не належно розглянув клопотання про взяття під варту Насірова.
"Згідно з КПК клопотання щодо чиновника класу "А" має розглядати не один суддя, а три судді", - зазначив адвокат.
Також Мірошник поскаржився на тиск народних депутатів та активістів на суд. "Ми спостерігали погрози на адресу нашого підзахисного. Деякі народні депутати звинувачують Романа Насірова для своїх політичних бонусів", - зазначив він.
"Ми просимо скасувати ухвалу суду першої інстанції. Постановити нову ухвалу - повністю відмовити у клопотання САП", - сказав Мірошник.
Крім того, адвокат Насірова Віктор Петруненко порівняв судовий процес над його підзахисним із древнім Римом.
"Ми бачили, що робиться на вулиці. Дві тисячі років тому так само кричали: "Розіпни", - зазначив Петруненко.
"Древні римляни говорили, що суспільство вимагає хліба і видовищ, хліб є, але в суді є ті, хто хоче видовищ", - сказав адвокат.
У своєму виступі він заявив, що розстрочки надані підприємства Олександра Онищенка були абсолютно законними і його підзахисний лише виконував свою законну роботу.
"Повертаючись до Риму. Видовище було у тому, що одна людина порухом пальця могла вирішити долю людини. Такі аналогії ми бачимо і сьогодні", - додав адвокат.
Крім того захист заявив суду клопотання, щоб суддя дозволив Насірову бути присутнім під час розгляду апеляції поза скляним боксом.
Однак суд відхилив це клопотання, при цьому задовольнив клопотання захисту про долучення до справи медичних довідок з клініки "Феофанія".
Як відомо, в понеділок Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію захисту Насірова на рішення Солом'янського суду про взяття голови ДФС під варту строком на 60 діб з можливістю внесення застави в 100 млн гривень.
Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує, що обвинувальний акт щодо відстороненого глави ДФС Романа Насірова буде спрямований до суду через 2 місяці.
В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.
За даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Тим самим державі було завдано збитків на суму близько 2 млрд. грн.
Наразі Насіров утримується у чотиримісній камері Лук'янівського СІЗО, судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід та суму застави, призначено на 13 березня 2017 року.
Роман Кравець, Оксана Коваленко, УП
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