Адвокати Насірова порівняли його з Ісусом і поскаржилися на тиск депутатів

Захист відстороненого голови ДФС Романа Насірова стверджує, що економічна експертиза КНДІСЕ не може слугувати доказом у справі їхнього підзахисного.Про це адвокати Насірова заявили у судовому засіданні з розгляду апеляції щодо його арешту в понеділок.Зокрема адвокати з посиланням на ЗМІ заявили, що директор КНДІСЕ Олександр Рувін відкликав цю експертизу. Суд визначив, що розгляне це клопотання у нарадчій кімнаті.Водночас прокурори САП в розмові з УП пояснили, що через відкликання Рувіна, вони допитували всіх експертів, які проводили цю експертизу, тому експертиза є обґрунтованим доказом.Крім того адвокат Олександр Мірошник зазначив, що докази у справі необґрунтовані.Також він зазначив, суд першої інстанції не належно розглянув клопотання про взяття під варту Насірова."Згідно з КПК клопотання щодо чиновника класу "А" має розглядати не один суддя, а три судді", - зазначив адвокат.Також Мірошник поскаржився на тиск народних депутатів та активістів на суд. "Ми спостерігали погрози на адресу нашого підзахисного. Деякі народні депутати звинувачують Романа Насірова для своїх політичних бонусів", - зазначив він."Ми просимо скасувати ухвалу суду першої інстанції. Постановити нову ухвалу - повністю відмовити у клопотання САП", - сказав Мірошник.Крім того, адвокат Насірова Віктор Петруненко порівняв судовий процес над його підзахисним із древнім Римом."Ми бачили, що робиться на вулиці. Дві тисячі років тому так само кричали: "Розіпни", - зазначив Петруненко."Древні римляни говорили, що суспільство вимагає хліба і видовищ, хліб є, але в суді є ті, хто хоче видовищ", - сказав адвокат.У своєму виступі він заявив, що розстрочки надані підприємства Олександра Онищенка були абсолютно законними і його підзахисний лише виконував свою законну роботу."Повертаючись до Риму. Видовище було у тому, що одна людина порухом пальця могла вирішити долю людини. Такі аналогії ми бачимо і сьогодні", - додав адвокат.Крім того захист заявив суду клопотання, щоб суддя дозволив Насірову бути присутнім під час розгляду апеляції поза скляним боксом.Однак суд відхилив це клопотання, при цьому задовольнив клопотання захисту про долучення до справи медичних довідок з клініки "Феофанія".Як відомо, в понеділок Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію захисту Насірова на рішення Солом'янського суду про взяття голови ДФС під варту строком на 60 діб з можливістю внесення застави в 100 млн гривень.Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує, що обвинувальний акт щодо відстороненого глави ДФС Романа Насірова буде спрямований до суду через 2 місяці.В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.За даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Тим самим державі було завдано збитків на суму близько 2 млрд. грн.Наразі Насіров утримується у чотиримісній камері Лук'янівського СІЗО, судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід та суму застави, призначено на 13 березня 2017 року.Роман Кравець, Оксана Коваленко, УП