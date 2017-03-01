Зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття прийняло постанову від 19.01.2017 № 132 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю».
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищують до 1280 грн. — для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Установлено з 01 квітня 2017 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю:
1) для осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітними, становить менше ніж 6 місяців (ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») — у розмірі 544 грн.;
2) для осіб, у яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, страховий стаж становить понад 6 місяців (ч. 1 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») — у рзмірі 1280 грн..
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та застосовується з 01 квітня 2017 року.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області