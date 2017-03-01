Громадянин Румунії приховав сигарети у паливному баку автівки

Сьогодні близько півночі співробітники Чернівецької митниці ДФС у пункті пропуску «Порубне» під час проведення поглибленого огляду автомобіля під керуванням громадянина Румунії виявили чергове сховище із незаконно переміщуваними тютюновими виробами. Про це інформує прес-центр Чернівецької митниці.
В середині паливного бака транспортного засобу «VW PASSAT», 1993 р.в., водій приховав від митного контролю 370 пачок сигарет марок «KENT», «MARBLE» та «DUNHILL» вартістю 5940 гривень.
Митниками складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби та транспортний засіб, що попередньо оцінено у 40 000 грн., вилучено.