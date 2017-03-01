Чернівчанин згорів у дачному будиночку

Чернівецька область: протягом вихідних сталося 6 пожеж, на одній із них виявлено тіло людини
12 березня о 01 год. 03 хв. на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дачному будинку (вагончику) поблизу вул. Гусятинської у Чернівцях.
Телефонував очевидець, який помітив загорання. На ліквідацію пожежі було направлено два відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 1 м. Чернівців. На момент приїзду вогнеборців полум’ям було охоплено все приміщення, площа пожежі склала 40 кв. м. Рятувальники спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували пожежу. Під час ліквідації всередині приміщення вогнеборці виявили без ознак життя тіло людини, особа якої зараз встановлюється. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Вночі 13 березня на вул. Тернівській у Чернівцях виникла пожежа у господарській будівлі. Оскільки вона була дерев’яною, а всередині зберігалося сіно, вогонь швидко поширився приміщенням. Пожежу ліквідували вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 3 м. Чернівців на площі 100 кв. м. У результаті вогнем знищено покриття будівлі, запаси сіна, пошкоджено речі побутового вжитку.
Вранці того ж дня у Чернівцях на вул. Миколаївській сталася пожежа на другому поверсі двоповерхового побутово-складського приміщення. За попередньою інформацією, до пожежі призвело коротке замкнення електромережі. Загорання помітив сторож та спочатку спробував загасити полум’я самостійно.
Зрозумівши, що з вогнем йому не впоратись, чоловік повідомив про те, що сталося, рятувальників. За викликом одразу ж було направлено вогнеборців Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та Державної пожежно-рятувальної частини № 2 м. Чернівців. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття на площі 70 кв. м., цим самим врятувавши будівлю. У результаті вогнем знищено покриття та перекриття будівлі, вікна, господарський інвентар.