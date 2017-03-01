Особливості заповнення оновленої форми податкової накладної

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 березня 2017 року діє оновлена форма податкової накладної, яка була змінена наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276.
Графа 3 податкової накладної, в якій раніше проставлявся код товару згідно з УКТ ЗЕД трансформувалася в нові три графи:
- Графа 3.1, яка заповнюється у разі постачання товару. В ній зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо) .
- Графа 3.2. У ній проставляється позначка "Х" у випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, на всіх етапах його постачання.
- Графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП у разі постачання послуги.
Коди товарів (крім підакцизних та імпортованих) або послуг можуть бути вказані не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.
У податковій накладній з’явилася нова графа 11, яка заповнюється виключно платниками ПДВ - сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів. В ній зазначається код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника, за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, які тотожні відповідним підпунктам статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". В такому разі у порядковому номері податкової накладної після символу "/" зазначається код 2.
У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.