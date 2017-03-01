Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Кримінал за перешкоджання журналістам в ЧернівцяхРобота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс. Першими почали перевізники… Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.
Ігор БУРКУТ, політолог:
БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
в прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться спільна прес-конференція за участі заступника начальника Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Миколи Лазорка та начальника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чеботаря на тему: «Запобігання квартирним крадіжкам. Ефективні засоби захисту громадян від злочинних посягань».
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Віталія Савкіна на тему: "Стан виплат державної соціальної допомоги в області".
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).