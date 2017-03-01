11 березня має день народження (1949 р.н.) учасник національно-визвольного руху на Буковині 90-х років минулого століття Юрійчук Остап Миколайович. З початком комуністичної перебудови 90-х, як випускник Львівського політехнічного інституту, пан Остап мав на Чернівецькому машинобудівному заводі добре оплачувану посаду, але активна участь у громадсько-політичній роботі заставила полишити місце праці і перейти на чисто громадсько-політичну боротьбу.
Відверто сміливим кроком Остапа був вступ до Української Гельсенської спілки, яку в той час у Чернівцях очолював молодий хлопець-художник Валерій Кузьмін. Куратором і наставником для цих перших бунтарів у той час був Михайло Горень. Пригадується одне із засідань Гельсенської спілки в однокімнатній квартирі Йосипа Зісельса по вул. Лесі Українки, коли ми приймали відозву проти, поширюваних КГБ, чуток про єврейські погроми у Чернівцях.
Остап Юрійчук брав активну участь у всіх новоутворених громадсько-політичних організаціях: «Зелений світ Буковини» (професор Леонтій Сандуляк), товариство української мови (професор Микола Гавалешко, Народний Рух України (професор Олег Панчук). Не раз чув від Остапа розповіді про повстанський рух його родичів і мабуть тому той український дух передався до нього.
Остап Юрійчук очолив першу альтернативну до компартії Чернівецьку обласну організацію Української Республіканської партії (Левка Лук’яненка). Пригадується, як Остап організував (разом з Володимиром Андрушком) символічний похорон Совєтського Союзу – хлопці несли на плечах трунву з написом «СРСР» від Центральної площі Чернівців до моста через річку Прут і кинули у воду.
Публічні виступи друга Остапа відрізнялися історичною логікою і безкомпромісністю до більшовицького окупаційного режиму та його наслідків. Пригадується, як п.Остап виступаючи на одному із зібрань педагогів дорікнув керівнику освіти області : «Чому ви русифікуєте мою дитину ?!».
Юрійчук О.М обирався депутатом Чернівецької міської ради першого демократичного скликання 1990-94 рр. Проте керівники крайової влади переважно недолюблювали Юрійчука за без компроміс і правду. Так на перших виборах до Верховної Ради України від Першотравневого виборчого округу Чернівців Юрійчук О.М. набирає за попередніми даними найбільшу кількість голосів, але уточнені дані відсувають його на друге місце. Короткий час Юрійчук О.М. працював на державній службі начальником відділу у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС Чернівецької ОДА. Проте на мінімальну пенсію вийшов на загальних підставах.
Привітаймо пана-друга Остапа Юрійчука з його днем народження. Хай буде здоровим на многая літ ! Учасник національно-визвольного руху 90-х Василь Бойчук