На Буковині горів монастир

Бог карає вогнем московських попів.
10 березня о 09:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання будівлі келії для проживання монахів на території Кулівецького Свято-Успенського чоловічого монастиря в селі Кулівці Заставнівського району.
Як повідомила прес-служба ДСНС в Чернівецькій області, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загорання сталося на горищі в будівлі келії.
Пожежу було локалізовано о 10:50 та ліквідовано о 12:04 на площі 300 квадратних метрів.
На місці події працювало 35 чоловік та 12 одиниць техніки від ДСНС, місцевої пожежної команди, аварійної бригади РЕМ та аварійної газової служби.