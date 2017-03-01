Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

10 березня, о 9:31 до Служби порятунку Чернівецької області надійшло повідомлення про загорання будівлі келії для проживання монахів на території Кулівецького Свято-Успенського чоловічого монастиря в с. Кулівці Заставнівського району. Про це повідомляє ДСНС України.
До місця виклику було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 5 та місцеву пожежну команду с. Кострижівка.
Як було встановлено, що на території чоловічого монастиря виникла пожежа на горищі в будівлі келії. До місця пожежі також було додатково направлено відділення Державної пожежно-рятувальної чатсини № 9 та Державної пожежно-рятувальної частини № 3.
Пожежу локалізовано о 10:50 та ліквідовано о 12:04 на площі 300 кв м.
Постраждалих та загиблих немає.
Причина пожежі встановлюється.