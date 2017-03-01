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Новини
14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

12:47
10 березня

Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

12:30
10 березня

Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

11:44
10 березня

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

11:41
10 березня

Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

11:40
10 березня

Податкова звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день

11:38
10 березня

Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

10:57
10 березня

Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

10:53
10 березня

У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

10:38
10 березня

Електронні сервіси – зручно і надійно

10:37
10 березня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 22,4 млн. грн.

10:36
10 березня

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

10:34
10 березня

На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

10:31
10 березня

Затверджено Порядок переміщення товарів до району або з району проведення АТО

10:29
10 березня

У Чернівцях сьогодні будуть навчати депутатів заповнювати Е-декларацію

16:14
09 березня

У Чернівцях запровадять електронний квиток

15:54
09 березня

Спецрейс до тролейбусного депо

14:11
09 березня

«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

13:44
09 березня

На Буковині затримали крадія на місці злочину

12:19
09 березня

Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

11:09
09 березня

Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

10:55
09 березня

За тиждень у Чернівцях народилося 87 малюків

10:54
09 березня

Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

10:45
09 березня

Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
10 березня о 16.00
У сесійній залі Ратуші працюватиме тарифна комісія, яка розглядатиме пропозиції перевізників щодо підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

Сьогодні, 14:19 / Коментарів: 0
Комунальному підприємству «Чернівціводоканал» надано підтримку з міського бюджету у розмірі 3 млн. грн., Чернівецькому тролейбусному управлінню – 1 млн. грн. Кошти мають цільове призначення – погашення боргів за спожиті енергоресурси. Виділені кошти дозволять водоканалу та тролейбусному управлінню розрахуватися за спожиту електроенергію у лютому цього року.
КП «Чернівціводоканал» потребує щомісячної підтримки для забезпечення оплати спожитої електроенергії через понаднормові втрати, тролейбусне управління – у зв’язку із подорожчанням удвічі електроенергії та підвищення розміру мінімальної зарплати, що не враховано у діючому тарифі на проїзд.
Для безперебійної роботи підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, торік пропонувалося прийняти Програму їх фінансової підтримки у 2017 році. У зазначеній програмі передбачалося надати у 2017 році фінансову підтримку ЧТУ у розмірі 11,8 млн. грн., водоканалу – 32,1 млн. грн., «Чернівтеплокомуненерго» - 17 млн. грн., аеропорту – 10 млн. грн.
Як вже повідомлялося, зазначена програма була прийнята у міською радою у лютому цього року. Однак, відповідно до прийнятого рішення комунальні підприємства міста – водоканал, теплокомуненерго, спецкомунтранс та тролейбусне управління отримали лише по 2 млн. грн. фінансової підтримки на погашення боргів за спожиті енергоносії у січні цього року.
Таким чином, програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2017 рік станом на 9 березня прийнята у сумі 12 млн.грн. Зазначені кошти підприємства отримають після внесення міською радою відповідних змін у міський бюджет.
Водночас ПАТ ДАЕК «Чернівціобленерго» вже попередило КП «Чернівціводоканал» та «Чернівецьке тролейбусне управління» про припинення електропостачання у разі відсутності оплати за спожиту електроенергію у лютому ц.р. В разі несплати боргів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» має намір обмежувати електропостачання об’єктів КП «Чернівецьке тролейбусне управління» з 9.00 в період 13-17 березня, обмеження електропостачання об’єктів водоканалу розпочато з минулого тижня.

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