На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

Комунальному підприємству «Чернівціводоканал» надано підтримку з міського бюджету у розмірі 3 млн. грн., Чернівецькому тролейбусному управлінню – 1 млн. грн. Кошти мають цільове призначення – погашення боргів за спожиті енергоресурси. Виділені кошти дозволять водоканалу та тролейбусному управлінню розрахуватися за спожиту електроенергію у лютому цього року.

КП «Чернівціводоканал» потребує щомісячної підтримки для забезпечення оплати спожитої електроенергії через понаднормові втрати, тролейбусне управління – у зв’язку із подорожчанням удвічі електроенергії та підвищення розміру мінімальної зарплати, що не враховано у діючому тарифі на проїзд.

Для безперебійної роботи підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, торік пропонувалося прийняти Програму їх фінансової підтримки у 2017 році. У зазначеній програмі передбачалося надати у 2017 році фінансову підтримку ЧТУ у розмірі 11,8 млн. грн., водоканалу – 32,1 млн. грн., «Чернівтеплокомуненерго» - 17 млн. грн., аеропорту – 10 млн. грн.

Як вже повідомлялося, зазначена програма була прийнята у міською радою у лютому цього року. Однак, відповідно до прийнятого рішення комунальні підприємства міста – водоканал, теплокомуненерго, спецкомунтранс та тролейбусне управління отримали лише по 2 млн. грн. фінансової підтримки на погашення боргів за спожиті енергоносії у січні цього року.

Таким чином, програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2017 рік станом на 9 березня прийнята у сумі 12 млн.грн. Зазначені кошти підприємства отримають після внесення міською радою відповідних змін у міський бюджет.

Водночас ПАТ ДАЕК «Чернівціобленерго» вже попередило КП «Чернівціводоканал» та «Чернівецьке тролейбусне управління» про припинення електропостачання у разі відсутності оплати за спожиту електроенергію у лютому ц.р. В разі несплати боргів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» має намір обмежувати електропостачання об’єктів КП «Чернівецьке тролейбусне управління» з 9.00 в період 13-17 березня, обмеження електропостачання об’єктів водоканалу розпочато з минулого тижня.



