Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

Громадські слухання щодо питання перейменування вулиці Горького Максима на вулицю Гнатюка Дмитра буде проведено 14 березня о 18 годині у Ратуші, каб.105 (Центральна площа,1). Це питання було підняте у електронній петиції депутата Чернівецької міської ради Тараса Бабуха, зареєстрованій на офіційному сайті міськради. Ініціатором громадських слухань є Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. До участі у слуханнях запрошуються мешканці Чернівців, депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, представники громадських організацій. Учасникам громадських слухань для реєстрації необхідно пред’явити паспорт громадянина України, або інший документ, який посвідчує особу. Чернівчани, які не матимуть нагоди взяти участь у слуханнях, можуть надіслати свої пропозиції на електронну адресу Чернівецької міської ради document@rada.cv.ua або у письмовій формі на адресу: м. Чернівці, 58002 Центральна площа,1, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, (найменування юридичної особи) та адреси особи, яка їх подає, у строк до 19 квітня 2017 року. Довідково Гнатюк Дмитро Михайлович народився в українському селі Старосілля (нині село Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області), що на той час входило до складу Королівства Румунії. Свій професійний і творчий шлях Гнатюк Д. М. розпочинав у місті Чернівцях – актором Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені О. Кобилянської. Соліст, а згодом – директор Київського театру опери та балету, з 1988 року – художній керівник і головний режисер Національної опери України, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка. Ототожненням покоління 1960-тих стали пісні «Два кольори», «Мій Київ», «Пісня про рушник», вперше виконані Дмитром Гнатюком. Нагороджений орденами, медалями, іншими почесними відзнаками. Почесний громадянин міст Києва та Чернівців, Почесний громадянин Чернівецької області.