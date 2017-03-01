Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

7 березня розпочався прийом документів в рибоохоронний патруль Чернівецької області. До Управління шукають 10 патрульних.

Рибоохоронний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Його створено замість ліквідованих органів рибоохорони (рибінспекції), що були об’єктом численних нарікань з боку рибалок. Це використання європейського досвіду, сучасне оснащення та відкритість перед суспільством. Патрульні будуть набиратись на основі відкритого конкурсу, пройдуть фахове навчання, курси підвищення кваліфікації.

Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства.

«Запрошуємо ефективних, вмотивованих громадян, кому не байдужа доля рибної галузі доєднатись до реформування і подавати документи для участі в конкурсі. Зі свого боку держава створює достойні умови праці – сучасна техніка, паливо та зарплата 6-7 тис грн. Це в кілька разів вище, ніж в ліквідованих органів рибоохорони», – додав Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

- Копію паспорта громадянина України.

- Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

- Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

- Копію документа (документів) про освіту.

- Заповнену особову картку встановленого зразка.

- Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік.

Інформацію щодо посадових обов’язків, кваліфікаційних вимог можнапереглянути за посиланням щодо:

- головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль».

Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Шептицького, 2 до 16 год. 30 хв. 23 березня 2017 року (включно).

За детальною інформацією звертайтесь за номером тел.: 0993614435) або на електронну адресуkaizer_roman@i.ua.

Нагадаємо, конкурс на зайняття вакантних посад до рибного патруля відбудеться відповідно до вимог Закону «Про державну службу» у новій редакції, включатиме електронне тестування та співбесіду і буде максимально прозорим та зрозумілим для суспільства.