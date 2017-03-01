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Новини
14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

12:47
10 березня

Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

12:30
10 березня

Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

11:44
10 березня

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

11:41
10 березня

Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

11:40
10 березня

Податкова звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день

11:38
10 березня

Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

10:57
10 березня

Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

10:53
10 березня

У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

10:38
10 березня

Електронні сервіси – зручно і надійно

10:37
10 березня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 22,4 млн. грн.

10:36
10 березня

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

10:34
10 березня

На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

10:31
10 березня

Затверджено Порядок переміщення товарів до району або з району проведення АТО

10:29
10 березня

У Чернівцях сьогодні будуть навчати депутатів заповнювати Е-декларацію

16:14
09 березня

У Чернівцях запровадять електронний квиток

15:54
09 березня

Спецрейс до тролейбусного депо

14:11
09 березня

«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

13:44
09 березня

На Буковині затримали крадія на місці злочину

12:19
09 березня

Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

11:09
09 березня

Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

10:55
09 березня

За тиждень у Чернівцях народилося 87 малюків

10:54
09 березня

Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

10:45
09 березня

Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
10 березня о 16.00
У сесійній залі Ратуші працюватиме тарифна комісія, яка розглядатиме пропозиції перевізників щодо підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

Сьогодні, 12:30 / Коментарів: 0
7 березня розпочався прийом документів в рибоохоронний патруль Чернівецької області. До Управління шукають 10 патрульних.
Рибоохоронний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Його створено замість ліквідованих органів рибоохорони (рибінспекції), що були об’єктом численних нарікань з боку рибалок. Це використання європейського досвіду, сучасне оснащення та відкритість перед суспільством. Патрульні будуть набиратись на основі відкритого конкурсу, пройдуть фахове навчання, курси підвищення кваліфікації.
Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства.
«Запрошуємо ефективних, вмотивованих громадян, кому не байдужа доля рибної галузі доєднатись до реформування і подавати документи для участі в конкурсі. Зі свого боку держава створює достойні умови праці – сучасна техніка, паливо та зарплата 6-7 тис грн. Це в кілька разів вище, ніж в ліквідованих органів рибоохорони», – додав Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
- Копію паспорта громадянина України.
- Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
- Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
- Копію документа (документів) про освіту.
- Заповнену особову картку встановленого зразка.
- Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік.
Інформацію щодо посадових обов’язків, кваліфікаційних вимог можнапереглянути за посиланням щодо:
- головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль».
Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Шептицького, 2 до 16 год. 30 хв. 23 березня 2017 року (включно).
За детальною інформацією звертайтесь за номером тел.: 0993614435) або на електронну адресуkaizer_roman@i.ua.
Нагадаємо, конкурс на зайняття вакантних посад до рибного патруля відбудеться відповідно до вимог Закону «Про державну службу» у новій редакції, включатиме електронне тестування та співбесіду і буде максимально прозорим та зрозумілим для суспільства.
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