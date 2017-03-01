Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

Мінсоцполітикинаказом від 27.12.2016 № 1610 «Про затвердження форми Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»затвердило нову форму заяви. Даний нормативно-правовий акт опублікований в «Офіційному віснику України» від 21.02.2017 2017 р., № 15, стор. 136, стаття 443.

Про це повідомляє провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Людмила ПИЛИПІВ.

В оновлену форму довідки внесені наступні зміни:

1) Включили можливість зазначення даних про будь-який документ, що посвідчує особу, а не лише паспорт, як було раніше. Відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» не лише паспорт є тим документом, який посвідчує особу.

2) Виключили необхідність надання даних про зареєстроване місце проживання.

Натомість включили положення щодо надання відомостей про останнє зареєстроване місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та про останнє фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи на такій території.

3) Розширили перелік відомостей про наявність інвалідності.

Доповнили надання інформації щодо «причини настання інвалідності», «групи (підгрупи) інвалідності», «нозологічних ознак», «потреб у технічних та інших засобах реабілітації», «потреб у санаторно-курортному лікуванні».

4) Включили необхідність надання даних щодо:

Наявності у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Наявності у будь-кого з членів сім’ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж Крим та непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

5) Включили необхідність надання даних щодо ідентифікаційного номеру фізичної особи.

