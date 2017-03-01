Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

Упродовж двох місяців цього року чернівецькі працедавці перерахували 169,4 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сплачена цьогоріч сума на 58,7 млн. грн., або на 34,6% перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

У лютому чернівецькі суб’єкти господарювання спрямували на рахунки Держказначейства 94,8 млн. грн., що 44,9 млн. грн., або на 47,4% більше, ніж торік.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2017 року змінився максимальний розмір єдиного внеску: 8800 грн (40000 грн х 22%) та 3364 грн за працівника - інваліда (40000 грн х 8,41%). Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), тому мінімальна сума єдиного внеску з 1 січня 2017 року становить 704 грн (3200 грн х 22%).

