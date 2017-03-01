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Новини
14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

12:47
10 березня

Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

12:30
10 березня

Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

11:44
10 березня

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

11:41
10 березня

Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

11:40
10 березня

Податкова звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день

11:38
10 березня

Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

10:57
10 березня

Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

10:53
10 березня

У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

10:38
10 березня

Електронні сервіси – зручно і надійно

10:37
10 березня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 22,4 млн. грн.

10:36
10 березня

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

10:34
10 березня

На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

10:31
10 березня

Затверджено Порядок переміщення товарів до району або з району проведення АТО

10:29
10 березня

У Чернівцях сьогодні будуть навчати депутатів заповнювати Е-декларацію

16:14
09 березня

У Чернівцях запровадять електронний квиток

15:54
09 березня

Спецрейс до тролейбусного депо

14:11
09 березня

«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

13:44
09 березня

На Буковині затримали крадія на місці злочину

12:19
09 березня

Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

11:09
09 березня

Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

10:55
09 березня

За тиждень у Чернівцях народилося 87 малюків

10:54
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Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

10:45
09 березня

Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
10 березня о 16.00
У сесійній залі Ратуші працюватиме тарифна комісія, яка розглядатиме пропозиції перевізників щодо підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

Сьогодні, 11:38 / Коментарів: 0
Увага: зміни до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Чернівецька ОДПІ повідомляє, що Міністерством фінансів України видано наказ від 21.12.2016 №1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2017 за №42/29910 (далі – Наказ №1125).
Відповідно до пункту 6 Наказу №1125 він набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Документ опубліковано в Офіційному віснику України від 17.02.2017 №14, тобто з 19.03.2017 зазначений Наказ набирає чинності.
Наказом №1125 скасовуються або спрощуються (удосконалюються) окремі документи, які подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків.
Так, змінами до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 №462) із змінами:
1) затверджуються нові документи:
- «Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру» за формою №34-ОПП;
- «Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку» за формою №17-ОПП;
2) скасовуються такі документи:
- «Довідка про взяття на облік платника податків» за формою №4-ОПП;
- «Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку» за формою №16-ОПП;
3) удосконалюються такі документи:
- «Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за формою №20-ОПП;
- «Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)» за формою №1-ОПП;
- «Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)» за формою № 5-ОПП.
При цьому, з дня набрання чинності Наказом №1125 визнаються такими, що втратили чинність, документи, що були видані контролюючими органами до набрання чинності Наказом №1125 та є дійсними на дату набрання чинності Наказом №1125:
- довідки про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП (крім тих, що були видані платникам податків, відомості щодо яких не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме відокремленим підрозділам іноземних компаній, організацій, у тому числі постійним представництвам нерезидентів, уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, управителям майна, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції, виконавцям проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, дипломатичним місіям, військовим частинам та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність);
- повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою №16-ОПП.
Змінами до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (із змінами), вдосконалено та спрощено форму «Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість» за формою №1-ПДВ (далі – Заява).
У новій формі Заяви виключено відомості щодо:
- найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника;
- місцезнаходження (місця проживання) платника (за винятком перереєстрації у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання);
- контактних телефонів заявника та відповідальних осіб платника (для юридичних осіб);
- кількості працюючих тощо.
Новою формою Заяви передбачено, що у разі добровільної реєстрації платником ПДВ або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише один (перший) аркуш заяви. Два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність управителів майна. Додаток до Заяви до контролюючих органів не подається.
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