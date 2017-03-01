Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

9 березня Президент підписав Закон щодо статусу старости села, селища. Закон передбачає, зокрема:
- визначення просторових меж діяльності старости шляхом запровадження «старостинського округу»;
- обмеження сумісності діяльності старости з іншою роботою (діяльністю); встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень старости, у тому числі його відкликання;
- закріплення повноважень старости;
- визначення періодичності та порядку звітування старости про свою роботу.
Про це повідомляє Тарас Халавка, регіональний консультант з питань комунікацій АМУ.
Закон стосується, у першу чергу, самих старост, а також мешканців тих населених пунктів, які в процесі утворення об’єднаних громад не стали адміністративними центрами.
З 170 тис. осіб, які живуть в 16 об’єднаних громадах у Чернівецькій області, майже половина живуть у населених пунктах, які не стали адмінцентрами (в цих селах працюють старости). В п’яти об’єднаних громадах у 2016 році відбулись вибори десяти старост. Так, четверо старост обрано у Рукшинській ОТГ, по двоє - у Великокучурівській та Глибоцькій, по одному - у Волоківській та Усть-Путильській громадах. У решти - одинадцяти громадах - тридцять осіб виконують обов’язки старост.
Прес-служба Офісу реформ Чернівецького РВ АМУ
Коментар Регіонального консультанта з правових питань Асоціації міст України Ольги Чепель: Щодо законодавчого акта №4742, який регламентує правовий статус старост, варто зазначити наступні моменти. По-перше, вводиться принцип повсюдності, який відтворюється за допомогою такого поняття як старостинський округ. Для чого це здійснено? Для того, щоб у випадку, коли староста в одному населеному пункті з певних причин склав свої повноваження, то до обрання іншого старости ці функції можуть покладатися на старосту із сусіднього села. Цей законодавчий акт визначив також термін повноважень старостів – 5 років, він не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах. Також передбачається право виступу старости на сесії ради об’єднаної громади та засіданнях її постійних комісій, тобто він має можливість брати участь у вирішенні питань, які стосуються його населеного пункту, а також бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу. Крім того, один раз на рік староста має звітувати про свою діяльність перед громадою, чого не було передбачено раніше.
Виписано також механізм відкликання старости, зокрема, визначено, що починає працювати така форма як народна ініціатива.