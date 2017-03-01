У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

Урочисте нагородження переможців міського конкурсу читців, присвяченого пам’яті Тараса Шевченка, відбулося вчора у Ратуші. Їх вітали члени журі конкурсу і заступник міського голови Олександр Паскар. Переможці отримали пам’ятні сувеніри та дипломи.
Переможці міського конкурсу читців: Співана поезія
І місце – Дует бандуристів у складі Іванни Старик та Катерини Сімонової – КБУ «Музична школа №4 м. Чернівців»
ІІ місце – Герасим Бойчук – КБУ «Музична школа №2 м. Чернівців»
ІІІ місце – Дует у складі Галини та Марини Ткачук – КБУ «Музична школа №3 м. Чернівців» Аматорське мистецтво художнього читання серед дітей
І місце – Євген Медвідь – КБУ «Будинок культури «Ленківці» м. Чернівців»
ІІ місце – Катерина Васильчук – КБУ «Будинок культури мікрорайону «Роша»
ІІІ місце – Надія Бурдяк – КБУ «Клуб мікрорайону «Цецино»
ІІІ місце – Андрій Скрипаль – КБУ «Клуб мікрорайону «Цецино» Аматорське мистецтво художнього читання (студенти та молодь)
І місце – Андрій Гребоножко, Наталія Шевчук та Діана Кучурян – КБУ «Центральний палац культури м. Чернівців»
ІІ місце – Богдан Даделюк – палац «Академічний» Буковинського Державного медичного університету
ІІІ Юлія Дайнеко – КБУ «Центральний палац культури м. Чернівців» : літературно-музична композиція за твором Т. Шевченка «Великий льох».
ІІІ Володимир Крижанівський – Т. Шевченко «І мертвим, і живим…» та Б. Гуменюк «Заповіт». Професійне мистецтво художнього читання
І Станіслав Німчук – Комунальний заклад «Обласне училище мистецтв ім. Сидора Воробкевича».
ІІ Христина Пухальська – театральна студія для дітей та молоді при Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської.