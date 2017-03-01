Електронні сервіси – зручно і надійно

Чимало корисної та потрібної інформації платники податків можуть почерпнути, відвідавши офіційний веб-портал Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua).

Сформувати та надіслати до органів ДФС податкову звітність, перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, а також почерпнути іншу корисну інформацію можна, скориставшись сервісами «Електронна звітність» та «Електронний кабінет платника податків».

На сайті відомства діє загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (спрощено - «ЗІР»), який дозволяє здійснювати пошук інформації з проблемних питань, особливостей справляння податків і зборів, у тому числі з використанням ключових слів, назв нормативно-правових актів та шляхом перегляду відомостей за певні періоди часу.

Також пропонуємо скористатися наступними сервісами ДФС України:

- «Реєстр платників ПДВ», де щоденно оприлюднюється інформація про реєстрацію платників ПДВ;

- «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», що допоможе оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, який можливо не є платником ПДВ, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою та інше;

- «Анульована реєстрація платників ПДВ», де можна отримати інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника податку, з ініціативи контролюючих органів чи за рішенням суду;

- «Пульс», що гарантує платнику послуги з оперативного вирішення проблемних питань, моментальне реагування на заявлені факти неправомірних дій або бездіяльності працівників служби;

- «Декларування on-line» надає змогу заповнити та подати декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді;

- «Реєстр страхувальників», що містить інформацію про взяття на облік платника єдиного внеску, його реєстраційний номер та клас професійного ризику.

На веб-порталі можна скористатися сервісами «Митна статистика», «Акредитований центр сертифікації ключів», «Електронна митниця», «Адреси масової реєстрації».

Шановні платники податків! Чернівецька ОДПІ рекомендує користуватися сервісами ДФС - це зручно та надійно!

