З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

Міністерство фінансів України наказом від 23.02.2017 № 276 (зареєстрований у Мін'юсті 28.02.2017 за №269/30137, далі – Наказ) затвердило у новій редакції:

- податкову накладну та порядок її заповнення;

- звітність з ПДВ та Порядок її заповнення.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Наказ опубліковано в “Урядовому кур’єрі” 28.02.2017 № 39 і набрав чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Отже, оновлені форми діють із 1 березня 2017 року.

З цієї дати податкові накладні слід складати за новою формою. А ось уперше подавати нову декларацію із ПДВ, керуючись вимогами п. 46.6 Податкового кодексу України, потрібно буде за березень 2017 року.

Детальніше з текстом наказу можна ознайомитися за електронним посиланням: http://www.visnuk.com.ua/ru/news/100004224-z-1-bereznya-novi-formi-podatkovoyi-nakladnoyi-ta-deklaratsiyi-z-pdv