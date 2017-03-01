На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

Вчора прикордонниками Чернівецького загону було упереджено три спроби незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії, в одній з яких порушники сподівались використати човен.
Вчора близько обіду прикордонний наряд відділу «Мамалига» помітив доріжку слідів, що вела вбік кордону з Румунією. Під час відпрацювання останніх правоохоронці виявили добре замасковану схованку неподалік річки Прут. У ній було 15 ящиків сигарет, насос та гумовий човен, яким порушники в подальшому планували незаконно переміщувати сигарети через кордон, який проходить по річці.
Крім того, в ході пошукових заходів прикордонниками було виявлено ще три ящика із тютюновими виробами, які також були заховані недалеко від попередньої схованки. Всього прикордонниками відділу «Мамалига» було зупинено переправу дев’яти тисяч пачок сигарет, які пізніше, разом із виявленим човном, буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Також переправу чергової партії сигарет було упереджено цієї ночі спільною міжвідомчою групою з числа офіцерів внутрішньої безпеки по Чернівецькому загону, оперативників Західного регіону та прикордонників відділу «Селятин». Перевіряючи оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність поблизу українсько-румунського кордону, правоохоронці помітили групу осіб із пакунками на плечах. При спробі затримати останніх, чоловіки покидали свої ноші та вдались до втечі, користуючись гірською, лісистою місцевістю та темною порою доби. Наразі тривають заходи з пошуку правопорушників а сигарети у кількості 9 ящиків доставлено до прикордонного підрозділу і в подальшому будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області.
Ще два пакунки із сигаретами було виявлено на сусідній ділянці відділу «Красноїльськ». В даному випадку, блоки із майже тисячею пачок сигарет марки «Марбле» було запаковано у мішки та підготовлено до незаконної переправи до сусідньої країни. Наразі тривають заходи щодо пошуку ймовірних власників сигарет.