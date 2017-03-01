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Новини
14:28
10 березня

Буковинські рятувальники ліквідували пожежу на території монастиря

14:19
10 березня

На фінансову підтримку водоканалу і тролейбусного управління виділили 4 мільйона гривень

12:47
10 березня

Громадські слухання щодо перейменування вулиці Горького на вулицю Гнатюка відбудуться 14 березня

12:30
10 березня

Розпочато подачу документів до рибоохоронного патруля Чернівецької області

11:44
10 березня

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має оновлену форму

11:41
10 березня

Чернівецькі працедавці сплатили майже 170 мільйонів єдиного внеску

11:40
10 березня

Податкова звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день

11:38
10 березня

Увага: зміни до Порядку обліку платників податків - Чернівецька ОДПІ повідомляє

10:57
10 березня

Старости Буковини відтепер працюватимуть по-новому

10:53
10 березня

У Ратуші нагородили переможців конкурсу читців

10:38
10 березня

Електронні сервіси – зручно і надійно

10:37
10 березня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 22,4 млн. грн.

10:36
10 березня

З 1 березня 2017 року - нова податкова накладна та декларація з ПДВ

10:34
10 березня

На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

10:31
10 березня

Затверджено Порядок переміщення товарів до району або з району проведення АТО

10:29
10 березня

У Чернівцях сьогодні будуть навчати депутатів заповнювати Е-декларацію

16:14
09 березня

У Чернівцях запровадять електронний квиток

15:54
09 березня

Спецрейс до тролейбусного депо

14:11
09 березня

«Чернівціводоканалу» і ЧТУ виділили 5,3 мільйона гривень

13:44
09 березня

На Буковині затримали крадія на місці злочину

12:19
09 березня

Чернівецька область: протягом минулих 2 діб сталося 9 пожеж, під час однієї із них врятовано людину

11:09
09 березня

Сьогодні чернівчани знову без водопостачання, бо заповнюватимуть траси та резервуари водою (графік підвозу води)

10:55
09 березня

За тиждень у Чернівцях народилося 87 малюків

10:54
09 березня

Чернівчан запрошують на фестиваль YOGA ART WEEKEND

10:45
09 березня

Форма №1ДФ - відповідальність за помилки

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях починається колапс У Чернівцях починається колапсУ Чернівецькій міській раді вчасно не відбулася дефенестрація*, як колись у Празі. Тому починається колапс.
Першими почали перевізники…
Проблеми у місті на кожному кроці. І жодна людина не скаже, що вони об`єктивні чи випадкові. Ні. Їх готували, планували і втілювали у життя.

Ігор БУРКУТ, політолог:

БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ БИТВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИРосія офіційно визнала, що вже створила інформаційні війська. В її "гібридній війні" проти України інформаційна складова набуває особливого значення. Досвід показав, що грубою фізичною силою українців не зламати. Натомість ставку Кремль робить на те, щоб нас пересварити, зіштовхнути лобами і змусити власними руками зруйнувати свою державу. У ці дні розгортаються справжні битви за уми і серця людей. А чи готові ми до них?
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Що, Де, Коли
9 березня о 16.00
в приміщенні Чернівецької міськради, у кабінеті 105 за ініціативи "Студентської Свободи" Буковини відбудуться Шевченківські читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка.
10 березня о 10.00
Відбудеться громадський візійний форум "Інтегрований розвиток Чернівців" в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст України". В форму візьмуть участь Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, планувальник міст, архітектор, ментор інтегрованої концепції міста для Чернівців Крістоф Весслінг,архітектор, ментор Інтегрованої концепції міста для України проф.Франк Шварце.
За адресою: вул. Комарова,15 (PAPOROt smart-prostir)
10 березня о 16.00
У сесійній залі Ратуші працюватиме тарифна комісія, яка розглядатиме пропозиції перевізників щодо підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті.
10 березня о 17:00
10 березня о 17:00
13 березня о 17.30
13 березня о 17.30
16 березня о 18:00
16 березня о 18:00
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).




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На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні

Сьогодні, 10:34 / Коментарів: 0
На Буковині цигарки до Румунії планували переправити на човні Вчора прикордонниками Чернівецького загону було упереджено три спроби незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії, в одній з яких порушники сподівались використати човен.
Вчора близько обіду прикордонний наряд відділу «Мамалига» помітив доріжку слідів, що вела вбік кордону з Румунією. Під час відпрацювання останніх правоохоронці виявили добре замасковану схованку неподалік річки Прут. У ній було 15 ящиків сигарет, насос та гумовий човен, яким порушники в подальшому планували незаконно переміщувати сигарети через кордон, який проходить по річці.
Крім того, в ході пошукових заходів прикордонниками було виявлено ще три ящика із тютюновими виробами, які також були заховані недалеко від попередньої схованки. Всього прикордонниками відділу «Мамалига» було зупинено переправу дев’яти тисяч пачок сигарет, які пізніше, разом із виявленим човном, буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Також переправу чергової партії сигарет було упереджено цієї ночі спільною міжвідомчою групою з числа офіцерів внутрішньої безпеки по Чернівецькому загону, оперативників Західного регіону та прикордонників відділу «Селятин». Перевіряючи оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність поблизу українсько-румунського кордону, правоохоронці помітили групу осіб із пакунками на плечах. При спробі затримати останніх, чоловіки покидали свої ноші та вдались до втечі, користуючись гірською, лісистою місцевістю та темною порою доби. Наразі тривають заходи з пошуку правопорушників а сигарети у кількості 9 ящиків доставлено до прикордонного підрозділу і в подальшому будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області.
Ще два пакунки із сигаретами було виявлено на сусідній ділянці відділу «Красноїльськ». В даному випадку, блоки із майже тисячею пачок сигарет марки «Марбле» було запаковано у мішки та підготовлено до незаконної переправи до сусідньої країни. Наразі тривають заходи щодо пошуку ймовірних власників сигарет.

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