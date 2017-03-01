Затверджено Порядок переміщення товарів до району або з району проведення АТО

Кабмін постановою від 01.03.2017 N 99 затвердив Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Цей Порядок визначає правовий режим переміщення товарів, у тому числі тих, що визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою, до району або з району проведення антитерористичної операції (через лінію зіткнення та/або в її межах) та поширюється на фізичних осіб і суб'єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення.

Суб'єкт господарювання для переміщення товарів повинен бути включений до переліків суб'єктів господарювання, які здійснюють переміщення товарів, відповідно до цього Порядку.

Про це повідомляє в. о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Зоя Федик.



Форма заяви про включення до переліків, необхідні документи та електронні поштові адреси ДФС оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.

Суб'єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком:

харчових продуктів у визначенні Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів", які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

лікарських засобів у визначенні Закону "Про лікарські засоби" та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів;

товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об'єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

Суб'єктам господарювання дозволяється переміщувати товари виключно залізничним транспортом, крім випадків, передбачених п. 31 Порядку.

У виняткових випадках за рішенням координаційного центру та за погодженням з керівником антитерористичної операції з метою оперативного реагування, запобігання та подолання наслідків виникнення особливих соціальних чи економічних обставин, пов'язаних із загрозою життю та здоров'ю людей, порушенням нормальних умов життєдіяльності та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, які унеможливлюють дотримання вимог Порядку, через лінію зіткнення можуть бути переміщені товари без обмежень, визначених у Порядку.

Порядок набирає чинності через 10 днів з дня опублікування постанови (постанова опублікована в Урядовому кур'єрі від 04.03.2017 N 43), крім пунктів 9 і 31 Порядку, які набирають чинності через місяць з дня її опублікування.

